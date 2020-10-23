Правозащитник: Выборы в США пройдут под знаком вбросов, протестов и вируса

Соединенные Штаты Америки 3 ноября будут избирать президента страны. Выбор между действующим хозяином Белого дома республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом уже сулит как минимум один новый рекорд: кто бы из них ни победил, он станет самым пожилым американским лидером в истории.

Как этот фактор влияет на политическую активность избирателей? Отражаются ли на электоральных процессах коронавирус и движение BLM? И будет ли Вашингтон вновь обвинять Россию во вмешательстве в американские выборы? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью ФАН ответил вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов.

Американцы не верят в честные выборы

— Александр Викторович, что говорят ваши американские коллеги из числа правозащитников о предстоящих выборах?

— Мы от Международного комитета по защите прав человека плотно общаемся со многими правозащитными организациями в США и видим, что они сильно обеспокоены возможными предстоящими фальсификациями. Они считают, что избирательное право в США не до конца отвечает декларируемым законным актам в части соблюдения интересов прав избирателей.

— В чем это выражается?

— Дело в том, что Федеральная избирательная комиссия США является по факту номинальной. Каждый штат имеет право вести подсчет голосов в рамках своего местного законодательства, а регулирование избирательного процесса ведется местными властями на уровне штатов.

Самым большим поводом для сомнений является дистанционное голосование — оно вызывает больше всего вопросов. Есть 33 штата, где допускается голосование по почте. И люди в них выходят на акции протеста. Они не верят в честные выборы, потому что по прошлым выборам увидели: подсчет голосов может вестись даже с опозданием, главное чтобы штамп в письме соответствовал дню до даты выборов.

Во время прошлого голосования в трех штатах порядка 600 000 бюллетеней не дошли до подсчета. Их просто не учли! Также это открывает возможность для фальсификации и подделки подписей и бюллетеней. Опасений у наших коллег масса, и они небезосновательны.

Выборы в США открыты для фальсификаций

— Вы упомянули акции протеста: чего именно требуют избиратели?

— Люди выходят на акции протеста с требованием изменить электоральное право. Основные требования: полностью исключить дистанционное голосование, увеличить полномочия наблюдателей или допускать в свободном доступе «олдменов» (аналог российских депутатов городских или областных дум), чтобы они мониторили оцифровку бюллетеней на избирательных участках.

Одна из весомых претензий — электронные фальсификации, которые возможны при оцифровке бюллетеней, так как они обычно скрыты от посторонних и проводятся без внешних наблюдателей. В момент оцифровки присутствуют только местные избирательные комиссии.

Кроме того, людей волнует вопрос учета бюллетеней: они хотят понимать, какие силы будут контролировать дистанционное голосование. Сейчас эта функция возложена исключительно на исполнительную власть, и это повышает риск фальсификаций: многим в этой ветви власти симпатичен Трамп. По конституции США, за процесс организации выборов отвечает именно исполнительная власть: это стало возможным после поправок, принятых при Джордже Буше-младшем и его вице-президенте, который по сути сконцентрировал в своих руках исполнительную ветвь власти.

Выборы в США — это процесс, который дает возможности для крупного маневра в части фальсификаций. Тем, кто возмущается выборами в России, я бы сказал, что возможностей фальсификации в США на 150% больше, чем в нашей стране.

— Интересная ли развернется борьба на этих выборах?

— Многие активисты и политики говорят, что на выборы идут два пенсионера: Байден и Трамп — «два ворчливых старика», которые осыпают друг друга оскорблениями и пытаются сагитировать большее количество людей. Их риторика абсолютно непонятна в части ведения внутренней и внешней политики. Как показывает статистика, люди находятся в инертном состоянии, не понимают, за кого голосовать.

Вопросов много, и многие политические силы говорят о том, что кандидатуры Трампа и Байдена одинаково плохи на роль президента США. К сожалению, по вертикали Демократической партии не смогли пройти более молодые, активные и прогрессивные кандидаты, и в лидерах остался старейший Байден, который пользуется поддержкой Хиллари Клинтон и других тяжеловесов.

Все понимают что Байден — слабый кандидат. Если бы против Трампа выступал молодой и активный кандидат, то я вас уверяю: американское общество проголосовало бы за последнего. Но такое ощущение, что политические лоббисты сделали все, чтобы против Трампа вышел именно Байден — еще более старый и слабый кандидат.

Люди боятся идти на участки

— Как на выборный процесс влияют фоновые события в США — пандемия коронавируса и движение Black Lives Matter?

— Недавно в Иллинойсе были акции протеста, которые никак не освещались в мире: бастовали уже не участники движения BLM, а представители профсоюзов, учителя, медработники, преподаватели университетов. Государство перестало помогать со средствами индивидуальной защиты, многие медсестры заразились коронавирусом и погибли, в университетах также есть смерти среди преподавателей, а маски и перчатки предоставляются только волонтерскими движениями. Акции протеста вспыхивают на всей территории США.

Что касается движения BLM, то как раз латиноамериканцы и афроамериканцы больше всего пострадали от коронавируса, потому что оказались самым незащищенным слоем населения, которое по факту лишено страховых и медицинских возможностей. При Бараке Обаме была программа Obamacare — закон о защите пациентов и доступном здравоохранении. Во время своего президентства Трамп отменил часть законов, которые поддерживали социальные выплаты, и в результате мы наблюдаем катастрофу, в которой обвиняют Трампа. Распространение коронавируса не удалось предотвратить, миллионы людей в стране заболели, США лидируют по количеству заболевших и умерших.

Это не может не повлиять на выборы 3 ноября: люди будут бояться идти на участки и прибегнут к дистанционному голосованию. Если в России в условиях той же угрозы голосование разнесли на несколько дней, а все участки обеспечили средствами индивидуальной защиты, то в США решили пойти по другому пути и в трети штатов ввели исключительно дистанционное голосование, о котором я уже сказал.

— Стоит ли ожидать новых обвинений в адрес России по поводу вмешательства в выборы?

— Американцы не перестают об этом говорить, и тот же Байден настаивает на версии, будто Трамп был чуть ли не избран российскими хакерами. Получается замкнутый круг: дистанционное и электронное голосование отменять не хотят, базы данных продолжают «уплывать» в Сеть и дают возможность для фальсификаций, при этом продолжается обвинение России во вмешательстве.

На мой взгляд, это анахронизм: обвинять нас в том, что американское избирательное право не идеально и уязвимо для фальсификаций, — глупо. Не мы же его таким сделали. Сама структура избирательного права США открыта для фальсификаций внутри страны, без участия других государств. Все электронные средства, социальные сети, медиаагрегаторы, серверы, хранилища, поисковики, дата-центры сконцентрированы на территории США и встречают серьезные проблемы при отказе сотрудничать с американскими спецслужбами. Поэтому влияние другой страны через соцсети, которые курируются самими американцами, — сомнительная картина, но американцы вновь и вновь рисуют ее во время выборных процессов.