Адвокат Волкова объяснила, как Ефремов лишил себя более мягкого приговора

Москва, 22 октября. Мосгорсуд учел раскаяние Михаила Ефремова и возмещение ущерба потерпевшей стороне и принял решение смягчить наказание до 7,5 года колонии общего режима. Однако циничное поведение актера во время судебного процесса исключило более мягкое наказание для него, объяснила адвокат Виолетта Волкова в комментарии ФАН.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 года колонии общего режима. При этом защита актера настаивала на замене реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы.

По словам Волковой, совершенное Ефремовым преступление относится к разряду тяжких, хотя оно и неумышленное. По статье 58 п. 1 ч. 1 п. а суд мог назначить ему минимальное наказание — 5 лет колонии-поселения.

«При правильном процессуальном поведении могло быть применено наказание, не связанное с помещением в колонию общего режима. Колония общего режима применяется в особых случаях. Суд может применить эту статью в связи с отсутствием раскаяния, учесть циничное поведение, что и было продемонстрировано», — объяснила эксперт.

Адвокат считает, что Ефремов лишил себя возможности отбывать наказание в колонии-поселении своим поведением в суде.

«Очень циничное отношение к потерпевшей стороне, постоянные пререкания с адвокатами потерпевших. Если бы допускал их только защитник, но в данном случае и сам фигурант старался. Все это судом было оценено и субъективно, и объективно. Судья посмотрел, как это происходит в процессе, и назначил соответствующее наказание. Поэтому сейчас с учетом смягчающих мер — был возмещен ущерб потерпевшим, признал вину, хорошо пытается себя вести — суд смягчил наказание, но это не повлияло на режим», — отметила Волкова.

Юрист подчеркнула, что судебные дела всегда развиваются по одной и той же схеме. Продемонстрированное Ефремовым в суде поведение неизбежно привело к процессуальным последствиям.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.