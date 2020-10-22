Эксперт «Деловой России» объяснил, почему он против кредитной амнистии

Санкт-Петербург, 22 октября. Директор по развитию Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Александр Щелканов прокомментировал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проведение кредитной амнистии в стране.

Доцент кафедры управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета выступил против проведения кредитной амнистии для закредитованных граждан России, потому что это нарушит баланс существующей экономической модели России.

«Если мы проведем кредитную амнистию, что тогда делать с надежными заемщиками, почему они должны страдать? Кредитная амнистия ущемит интересы добросовестных заемщиков. Мы видим, как снижается ключевая ставка и растет бум потребительского и ипотечного кредитования, которые стимулируют экономику», — заявил Александр Щелканов в эфире на тему «Возможна ли в России кредитная амнистия?».

Эксперт напомнил о ситуации с людьми, которые безответственно брали валютную ипотеку, и когда случился финансовый кризис, с их стороны также звучали популистские требования провести амнистию.

По словам Александра Щелканова, меры, которые предпринимает Правительство и Центробанк, дают людям возможность облегчить долговое бремя.

«Если посмотреть статистку и количество обращений, поступивших в Банк России с января по июль 2020 года, то видно, что не все так проблематично. Динамика заявлений о реструктуризации задолженности показывает всплеск, но есть 106-й ФЗ о кредитных каникулах, который говорит, что идет реструктуризация, которую проводят как МФО, так и банки», — отметил он.

По мнению директора по развитию Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», проблему высокой закредитованности населения нужно решать за счет разработки государственных программ, способствующих росту доходов населения.

«Необходимо переформатировать российскую экономику на наращивание несырьевого экспорта. Пандемия показала, что выстояли предприятия, которые ориентированы на экспорт. Нужно предложить меры поддержки малого и среднего бизнеса. Мы видим, что растет количество замозанятых», — заявил Александр Щелканов.

В то же время он не исключает, что какие-то варианты кредитной амнистии должны быть проработаны, потому что население, особенно в кризисные периоды, навряд ли откажется о механизма МФО.