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Малышева назвала самые действенные продукты против коронавируса

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Малышева назвала самые действенные продукты против коронавируса

Москва, 22 октября. Известная российская телеведущая Елена Малышева перечислила три "суперпродукта", которые помогут избежать осложнений при коронавирусной инфекции. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По словам медика, необходимо добавить в рацион продукты, богатые витамином D, цинком и селеном, поскольку их дефицит может привести к тяжелому протеканию COVID-19.

"Доказано, что коронавирусная инфекция гораздо тяжелее протекает у людей, у которых не хватает в организме витамина D, цинка и селена", — написала Малышева.

Так, среди продуктов, особенно богатых перечисленными веществами, Малышева выделила печень трески, сырые устрицы и бразильский орех.

Малышева назвала самые действенные продукты против коронавируса

По мнению телеведущей, печень трески является лучшим источником витамина D. Что касается сырых устриц, то содержащийся в них цинк может блокировать размножение коронавируса в клетке. А бразильский орех усиливает естественных "убийц" вирусов — макрофагов, и снижает риск образования тромбов в сосудах.

Ранее Малышева объяснила, кому категорически нельзя употреблять яйца, передает "Царьград".

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