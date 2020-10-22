Госдума приравняла жителей осажденного Севастополя к ветеранам ВОВ

Севастополь, 22 октября. Закон, который приравнивает в правах жителей осажденного Севастополя к ветеранам Великой Отечественной войны, в первом чтении приняли сегодня в Государственной думе. Проект внесения изменений в федеральный закон «О ветеранах» представил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Это люди, которые 250 дней и ночей переживали жесточайшую осаду города-героя, они работали в госпиталях, они работали под землей, они восстанавливали город и старались спасти его от разрушения, и ведь Севастополь был взят мощнейшей армией Манштейна только с третьей попытки», — рассказал он с трибуны в Госдуме.

Парламентарий подчеркнул, что жители осажденного Севастополя достойны статуса ветеранов и не имеют его только по случайному совпадению обстоятельств.

«До 2014 года они были ветеранами Великой Отечественной войны, это ключевая вещь или ключевое слово, которое я хотел бы до вас донести. Мы им не даем новый статус, он у них был все эти годы», — добавил Белик.

Сейчас статус «Житель осажденного Севастополя» имеют 980 человек. К ним относятся все, кто проживал в Севастополе в первые годы войны и родился до 4 июля 1942 года, когда завершилась вторая героическая оборона города.

Если закон примут, севастопольцы получат федеральные меры соцподдержки: лекарства, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также ежемесячную денежную выплату и обеспечение жильем за счет средств государства.

«Мы шесть лет ждем этот закон. С каждым годом нас становится все меньше, самый молодой житель осажденного города родился в 1942 году, то есть ему сейчас уже 78 лет», — рассказала корреспонденту ФАН председатель общественной организации «Жители осажденного Севастополя» Ирина Глотова.

Севастополь не просто был осажденным городом, это была линия фронта, пояснили ФАН в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике.

«В Севастополе на каждой улице был фронт, и женщины, старики и дети — все были наравне с защитниками города. Все по факту ими и оказались. Эти люди достойны уважения, жаль, что за эти годы многие так и не дождались признания их статуса», — рассказали сотрудники.

Все депутаты единогласно проголосовали за принятие предложенного законопроекта.

Теперь, согласно процедуре, в течение 30 дней в документ будут внесены поправки, и уже после этого срока законопроект будет вновь представлен на голосование. Ориентировочно это состоится после 20 ноября.