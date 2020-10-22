«Прерву все отношения с алкоголем»: Ефремов дал смелое обещание в суде

Москва, 22 октября. Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов заявил в Мосгорсуде, что прервет все отношения с алкоголем, передает РИА Новости.

Артист заявил на заседании суда, что навсегда попрощается с алкоголем и вряд ли когда-нибудь вновь сядет за руль, так как именно спиртное довело его до тюрьмы.

"Я прерву все отношения с алкоголем", — сообщил Ефремов в суде.

Ефремов также заявил о желании поставить памятник Сергею Захарову. При этом актер добавил, что сможет это сделать, если будет работать по специальности. Артист в своей последней речи выразил соболезнования семье погибшего и попросил прощения.

Суд Москвы продолжает рассмотрение жалобы на приговор Ефремову. Потерпевшие по делу о ДТП против смягчения приговора артисту, несмотря на выплаченные им компенсации.