В России продлят «дачную амнистию» на пять лет

Москва, 22 октября. В России приняли решение продлить так называемую «дачную амнистию» еще на пять лет — до 1 марта 2026 года. Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Авторами документа выступили сенаторы Олег Мельниченко, Андрей Турчак, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

Напомним, в начале августа прошлого года президент России Владимир Путин продлил и расширил действие «дачной амнистии». Упрощенный порядок регистрации домов, возведенных на садовых участках, действовал до 1 марта этого года. Как отмечает «ФедералПресс», «дачная амнистия» поможет гражданам России оформить право собственности на имущество с минимумом документов.