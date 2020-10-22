Биолог сравнил украинскую вакцину от COVID-19 с морской свинкой

В интервью четырем украинским телеканалам 22 октября глава Украины Владимир Зеленский сообщил о «начале тестирования украинской вакцины от коронавируса», назвав ее «уникальной» и «не такой, как у всех». Эксперты-медики уверены, что на деле никакой вакцины быть не может, речь идет о пиаре президента и подготовке к «легализации» в стране российской вакцины «Спутник V». Корреспондент ФАН передает из Киева.

В ходе интервью для ТВ Зеленский сказал, что да, украинские ученые разрабатывают собственную вакцину от коронавируса.

«Эта вакцина, скажу правду, уникальна, потому что она не такая, как другие. Это не пафос и не популизм. У нас есть все материалы, исследования велись долго, но не на людях. Я не могу говорить сегодня о сроках ее разработки. Но, несмотря на нашу вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина раньше, мы в любом случае будем ее закупать».

Напомним, за сутки до этого на совещании у президента на Банковой были представлены результаты доклинической фазы исследования вакцины от COVID-19. Главным разработчиком выступил доктор медицинских наук Михаил Фаворов. Он давно живет и работает в Америке, возглавляя компанию DiaPrep System Inc. Впрочем, украинские СМИ быстро выяснили, «откуда ноги растут». Оказалось, Фаворов — отец бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» Андрея Фаворова. Последний тесно дружит с Юлией Ковалив, замглавы офиса президента (ОП), которая курирует в том числе и медицину и организовала Фаворову-старшему допуск к Зеленскому.

Исследования украинской вакцины, доложил президенту Фаворов, проходили в течение полугода, «и она включает нейтрализацию вируса в культуре инфицированных клеток человека».

«Государство будет поддерживать изготовление этой вакцины. Результаты, которые вы представили, показывают положительную тенденцию», — заявил лидер страны, не понимающий в медицине ровным счетом ничего.

Он выразил надежду, что Украина «получит свою вакцину от COVID-19 через год».

Сейчас разработчики ищут партнеров, чтобы начать производство этого препарата, сообщил Фаворов.

«Вакцина — это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект. Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9–12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину, — сказал он. — Следующие этапы — это проведение клинических испытаний и тестирование препарата на людях. Мы планируем перейти к клинической фазе через три месяца».

В ходе встречи на Банковой Фаворов и его лоббисты смогли убедить Зеленского в том, что разработка украинской вакцины — это возможно, а также заручились дальнейшей поддержкой властей, включая финансовую. На закупку вакцины от коронавируса в проекте бюджета Украины на 2021 год предусмотрено 2,5 млрд гривен (примерно 850 млн рублей), и эта сумма может быть увеличена.

Впрочем, серьезные украинские ученые сочли шумиху вокруг «украинской вакцины от COVID-19» полным бредом. Биофизик Семен Есилевский назвал заявление Зеленского «бессовестным, пафосным пиаром на пустом месте».

«Заявление Банковой о разработке «украинской вакцины» наделало много шума. К сожалению, кроме шума, в этом ничего нет. А сама «украинская вакцина» — как морская свинка: в ней мало общего как с вакциной, так и с Украиной, — сказал он. — По сути, это бессовестный, пафосный пиар на пустом месте. ОП ранее точно так же пиарился на «клинических испытаниях украинских препаратов от коронавируса». На деле они оказались банальными рекламными кампаниями фармпроизводителей препаратов с недоказанной эффективностью».

Эксперт отмечает, что вся «новизна» в том, что компания Михаила Фаворова нарабатывает генно-инженерными методами нуклеокапсидный белок вируса SARS-CoV2.

«Они берут ген этого белка и вставляют его в бактерию, которая синтезирует им этот белок. Иметь дело с самим вирусом для этого не нужно, это можно сделать в обычной лаборатории, без строгих требований к безопасности. Далее они вводили этот белок животным и наблюдали иммунный ответ на него. Из этого «фаворовцы» сделали вывод, что на основе данного белка можно попробовать разработать вакцину, — сообщил ученый. — Да, это вполне разумно, но беда в том, что это совсем не уникально, как считает Зеленский. В мире сейчас в разработке сотни вариантов вакцины! Я уверен, что десятки лабораторий уже давно пробуют в том числе и нуклеокапсидный белок в качестве антигена. Неплохо было бы иметь хоть какой-то анализ имеющихся данных, но тут речь идет о пиаре, а не о науке».

Кроме того, ученые во главе с Фаворовым намерены для будущих экспериментов с живым вирусом договариваться с Турцией, у которой есть лаборатории 4-го класса биозащиты, напомнил Есилевский.

«На Украине таких лабораторий нет и в ближайшем будущем не предвидится. То есть работать с вирусом на самой Украине негде, — констатирует он. — Смущает и то, что в ОП с гордостью говорят о «проведении экспериментов на клеточных культурах». Я, как ученый, не понимаю, как вообще можно тестировать вакцины на каких-то «клеточных культурах», хоть вы меня стреляйте! Впрочем, даже из этого понятно, что разработки дальше очень раннего преклинического этапа не продвинулись».

На вопрос, когда будет готова «украинская вакцина», биофизик честно отвечает, что ее не будет, да и не может быть в принципе.

«На Украине нет лабораторий нужного уровня биобезопасности для разработки вакцины от COVID-19. Фаворов прекрасно это знает и хочет проводить исследования в Турции. Но даже если вдруг эта разработка дойдет до стадии вакцины (что маловероятно), то это будет… турецкая вакцина, сделанная при участии украинской «дочки» международной фармкомпании. Ну и где тут государство Украина? — задается вопросом собеседник ФАН. — Да и вообще, на фига в конце октября-2020 кому-то нужна вакцина, находящаяся на ранней, преклинической стадии?! Через месяц-полтора на рынке будут уже готовые вакцины от мировых фармгигантов, прошедшие полный цикл клинических испытаний. Забег уже финишировал, а наш «спортсмен» еще только шнурует кроссовки. Ну смешно же».

По мнению эксперта, ОП делает пиар на странных коммерческих разработках, непонятно как связанных с государством и находящихся на стадии «планируем запрягать коней».

«Я лично не верю ни одному слову об «украинской вакцине». Чтобы ее разработать, нужно как минимум выделить живой патогенный вирус. А как это сделать, если на Украине нет лабораторий уровня BSL-3, позволяющих работать вживую с опасными вирусами? Плюс на разработку вакцины нужны немалые деньги — до 1,5 млрд долларов. Поэтому, скорее всего, затевается афера с вакциной», — сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Смущают медика и формулировки, приведенные ОП.

«За последние годы Украина фактически выпала из списка производителей вакцин, не говоря уже об их разработке. На сайте ОП сказано об «уникальном подходе» и о том, что «исследования включают нейтрализацию вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека». То есть исследовалась способность некоего белка блокировать размножение вируса. Но это не работа над вакциной! — заявил он. — Способность блокировать размножение вируса — это характеристика противовирусного препарата, а не вакцины. Также сообщается, что «проведены доклинические исследования, сейчас на очереди клинические». Это какой-то бред! Формально можно провести в пробирке эксперимент с антигеном, посмотреть, будет ли реакция живой клетки на белковую фракцию, и предположить, станут ли вырабатываться антитела. Но для создания полноценной вакцины нужно работать с патогенным вирусом, выделенным в лабораторных условиях и способным к размножению! Мне кажется, вся эта история затевается всего лишь под будущую «легализацию» российской вакцины на Украине, которую Киеву запретил закупать Запад. К концу года в нашей стране вполне может появиться российская вакцина, но под украинским брендом и с украинской же наценкой. В этом случае политкорректность будет соблюдена, а причастные к проекту люди очень хорошо заработают».

Напомним, ранее в рамках борьбы с COVID-19 ученые из Днепра создали «светильник, который уничтожает вирус». Испытания, проведенные в Институте вирусологии и микробиологии НАН Украины, показали его высокую эффективность. Уникальную разработку представили экс-депутат Рады Александр Вилкул и научный руководитель проекта Виктор Почта.