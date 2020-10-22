Юлия Высоцкая откровенно рассказала о своем несчастье

Москва, 22 октября. Актриса Юлия Высоцкая откровенно рассказала о своем отношении к жизни и о том, почему она не считает себя счастливой женщиной. Личной информацией супруга режиссера Андрея Кончаловского поделилась в интервью журналу Tatler.

В сфере отечественного шоу-бизнеса не так уж много по-настоящему крепких пар. Как правило, звезды достаточно легко меняют спутников жизни, однако из этого правила есть и исключения. В качестве примера можно привести Юлию Высоцкую и Андрея Кончаловского, которые женаты уже более двадцати лет и имеют двоих детей.

Но, несмотря не всероссийскую известность, успешную карьеру и приличный заработок, Юлия Высоцкая не может сказать, что она по-настоящему счастлива.

"Я такая ролевая модель, которая не знает, что такое счастливая женщина. Я такая же, как и все остальные женщины..." — объяснила артистка.

По ее словам, в жизни бывают дни, когда она счастлива, и они чередуются с днями, когда она несчастна. В некоторые моменты Высоцкая "видит свет в конце тоннеля" и понимает, зачем живет. Иногда к ней приходит мысль, что она "больше не желает иметь с этим миром ничего общего".

Также знаменитость заявила, что не собирается рассказывать о своей жизни подробно. Высоцкая сообщила, что никогда не выпустит мемуаров и не будет распространяться о семейной жизни с известным режиссером. Зато кинозвезда всегда с удовольствием говорит о своем творчестве. Во время интервью женщина упомянула о фильме "Дорогие товарищи", в котором играла главную роль. Уже скоро картина должна выйти в прокат на территории России.

При этом личная жизнь актрисы всегда привлекала внимание прессы и других знаменитостей. Как сообщалось ранее, недавно свою версию знакомства Высоцкой и Кончаловского озвучил Петр Листерман.