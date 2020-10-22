Мурашко уходит на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи

Москва, 22 октября. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию из-за положительного результата теста на коронавирус у одного из его близких. Об этом сообщает РИА Новости.

О состоянии министра рассказал его помощник, Алексей Кузнецов. Он отметил, что глава Минздрава чувствует себя хорошо. В ближайшии дни Мурашко будет работать удаленно.

"В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию", — отметил Кузнецов.

Напомним, в конце сентября на самоизоляцию ушла министр культуры России Ольга Любимова, так как коронавирусом заболел ее отец.