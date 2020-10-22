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Экономика

Банк оценил последствия для благосостояния для россиян на фоне пандемии

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Банк оценил последствия для благосостояния для россиян на фоне пандемии

Москва, 22 октября. Пандемия коронавирусной инфекции привела к снижению среднего уровня благосостояния до 76,9 тыс. долларов, благосостояние россиян в первом полугодии этого года уменьшилось на 10,7% в долларовом выражении. Об этом свидетельствуют данные, представленные в ежегодном исследовании Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

Этот показатель выше, чем в Колумбии, Великобритании и Турции (6–7%), Чили и на Украине (8–9%). В документе отмечается, что общемировое благосостояние по итогам второго квартала текущего года несколько увеличилось по сравнению с концом 2019 года, но при этом уровень в расчете на взрослого человека снизился, но незначительно. Согласно данным исследования, если бы не пандемия COVID-19, то мировое благосостояние в расчете на душу населения заметно выросло, и показатели увеличились бы до 78,4 тыс. долларов к концу июня (в начале года — 77,3 тыс. долларов).

Экономист и автор исследования Энтони Шоррокс указал, что пандемия нанесла серьезный ущерб мировой экономике.

«Удивительно, что благосостояние домохозяйств почти не пострадало. Богатство действует как форма самострахования, на которую домохозяйства могут рассчитывать в трудные времена», — добавил он.

Он также подробно объяснил, в чем именно проявлялись последствия пандемии. Шоррокс заметил, что в данном случае речь идет о резком снижении мировых цен на акции. Однако они начали расти благодаря действиям правительств и центральных банков. К примеру, в США к настоящему моменту удалось полностью отыграть потери по акциям.

Авторы ежегодного исследования подчеркивают, что увеличение объема сбережений связано с принятием ограничительных мер на фоне пандемии, которые и вызвали снижение расхода средств. Отмечается, что сильнее всех пострадала Латинская Америка. В этой стране совокупное благосостояние упало на 12,8% в долларовом эквиваленте. Причина — девальвация национальных валют. Далее идут Бразилии (-24,4%), Южная Африка (-21,8%), Мексика (-14,2%), Норвегия (-11%). В первом полугодии этого года в РФ объем благосостояния на душу населения упал на 10,7%. Это пятый показатель. За тот же период жители Украины обеднели на 9%, Турции — на 7%.

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