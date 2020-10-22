Политолог объяснил значение шутки Трампа о «чокнутых» американцах

Президент США Дональд Трамп перестал лишь защищаться и пошел в атаку на Демократическую партию, используя те же методы обвинений, что совсем недавно использовались против него. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

«Чокнутые» американцы

Трамп высмеял предположение о причастности РФ к истории с электронной перепиской сына кандидата от Демократической партии в президенты США Джо Байдена, заявив, что в России, наверное, думают, что американцы «чокнутые».

«Этот ноутбук [на котором была найдена переписка] — это катастрофа для них... Он вроде забыл забрать его. Какого черта? И потом Шифф говорит, это сделала Россия, это Россия. Россия, Россия... Они, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди», — заявил Трамп, выступая на митинге в Северной Каролине перед своими сторонниками.

Ранее глава комитета по разведке Адам Шифф заявил, что публикация «разоблачительных» материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации. Однако после этого и глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф, и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к РФ.

Российский кейс

Как отметил Евгений Валяев, российский фактор останется одним из ключевых в американской президентской кампании. Тема России никуда не уходила во время всего первого президентского срока Дональда Трампа. Такое положение сказалось на ухудшении отношений между Москвой и Вашингтоном. В США сложился двухпартийный антироссийский консенсус. Демократы и республиканцы постоянно соревнуются в том, кто придумает новые антироссийские санкции. Но если кабинет Трампа делал это скорее с целью лоббирования американских бизнес-интересов, то демократы таким образом пытались связать руки Трампу, постоянно поднимая тему его якобы связей с Москвой.

«Дебаты Трампа и Байдена демонстрируют, что тема России не уходит на второй план. Демократы обвиняют Трампа в бездействии при российской агрессивной внешней политике, а Трамп обвиняет Байдена в порочащих бизнес-связях его сына с украинским бизнесом», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, основной кейс против сына Джо Байдена Хантера — связи того с украинской энергокомпанией Burisma, которой оказывал лоббистские услуги Байден-старший. И если ранее эти обвинения выглядели во многом голословными, то после опубликованной переписки Байдена-младшего они становятся важным фактором, способным повлиять на ход голосования. Демократические элиты стараются придать этой переписке фальшивый характер через связь с Россией. Невозможно в любых американских событиях пытаться везде увидеть руку Москвы — именно об этом и говорит Трамп, заявляя, что русские считают американцев чокнутыми.

Перезагрузка отношений

«Нельзя прогнозировать, что российский фактор исчезнет из американской политики в скором времени. Пока Дональд Трамп является президентом, Москва будет занимать место условной третьей силы, которая постоянно воздействует на внутреннюю и внешнюю политику США. Если Трамп победит на выборах, то демократы обвинят в своем поражении именно Москву. После чего последуют новые предложения демократов о введении антироссийских санкций, против которых будут не сильно выступать республиканцы», — добавил Евгений Валяев.

По мнению политолога, если в начале своего президентства обвинения в связях с Россией мешали Трампу, то сейчас он уже привык так работать. Он понимает, что весь компромат, который могли использовать против него, уже закончился, и ничего нового не предвидится. Это добавляет ему уверенности, поэтому он перестал только защищаться, а пошел в атаку на Байдена, используя те же методы обвинений, что использовали совсем недавно против него.

«Трампа после избрания часто называли выгодным для России политиком, но на деле это не подтвердилось. За его президентство отношения между Москвой и Вашингтоном только ухудшились, санкции усилились, прекратили действовать многие международные форматы по контролю за вооружениями. Это может прозвучать странно, но России сейчас выгодна перезагрузка отношений с США через поражение Трампа на выборах», — считает Евгений Валяев.

По мнению эксперта, речь не о том, что при проигрыше Трампа Байден вдруг станет активно работать с Москвой. Совсем нет. России необходим этап, когда тема российского вмешательства уйдет на второй план. Это может произойти только при победе демократов на выборах.