Белорусская актриса Галина Толкачева умерла на 87-м году жизни

Минск, 22 октября. Сегодня не стало белорусской актрисы театра и кино Галины Толкачевой. Звезда ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщили на портале TUT.BY.

До последних дней Толкачева была артисткой Купаловского театра. На сцене и съемочной площадке она всегда представала в образах изысканных аристократок с сильным характером. Белорусский театр запомнит все ее роли, но особенно выделяется ее участие в спектаклях "Оптимистическая трагедия", "Поминальная молитва", "Лес" и "Апельсиновое вино".

Смерть артистки подтвердили в Купаловском театре. Информация о дате и месте прощания с Толкачевой пока отсутствует. Причины смерти звезды уточняются. Известно, что в последние годы актриса не выходила на сцену из-за проблем со здоровьем.