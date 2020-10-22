Депутаты Госдумы заявили, что граждан США не волнует судьба Крыма

Москва, 22 октября. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что американцам глубоко безразлична борьба США за статус Крыма. Об этом, по его мнению, свидетельствует статья, опубликованная The National Interest, пишет РИА Новости.

Журналист издания Тэд Карпентер ранее подготовил материал, в котором призвал Россию и США снизить градус напряженности и назвал требования официального Вашингтона "вернуть Крым Украине" бессмысленными.

"Западное общество не готово воевать с Россией ни за свои, ни, тем более, за украинские интересы", — сказал Руслан Бальбек.

Бальбек отметил, что журналисты являются рупором общества, "подобные статьи демонстрируют, что американцам глубоко безразлична борьба официального Вашингтона за статус Крыма". Депутат Госдумы напомнил о непростом времени: о "коронавирусной" эпохе, радикальных группировках и политическом кризисе.