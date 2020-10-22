Армия России не будет задействована на территории Нагорного Карабаха

Москва, 22 октября. Российская армия не будет применена в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщило РИА Новости со ссылкой на слова первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.

Текущая позиция согласована с Минобороны России, принимаемые меры по разрешению конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе являются достаточными, заметил он. Так Красов прокомментировал слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина. В интервью для НСН он допустил возможность десантной операции ВС РФ в карабахском конфликте.

"Константин Затулин не был уполномочен давать вышеуказанный комментарий, который не имеет отношения к официальной позиции Государственной думы и комитета Государственной думы по обороне", — заметил Красов.

Применение российских солдат в Нагорном Карабахе не планируется в ближайшее время. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и российский министр обороны Сергей Шойгу прикладывают все усилия для разрешения ситуации дипломатическим способом.