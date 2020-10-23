Кто из российских парламентариев готов привиться от коронавируса

В Совете Федерации стартовало анкетирование сенаторов, которые хотели бы сделать прививку от коронавируса. Итогом может стать их организованное вакцинирование. В палате регионов пока не определились с тем, какую именно вакцину использовать. В Госдуме также рассказали о желании испытать препарат. ФАН решил выяснить, кто из депутатов и сенаторов готов стать добровольцем. О своем намерении привиться заявили сразу несколько законодателей.

Чья фамилия в числе первых

На внутренних ресурсах Совета Федерации в минувшую среду разместили анкету для тех, кто желает сделать прививки от COVID-19. Глава комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что до конца следующего дня всем желающим сенаторам нужно ее заполнить. Затем, по его словам, будут прорабатываться вопросы о сроке и месте проведения вакцинации, возможности вакцинации членов семей парламентариев, а также о выборе препарата.

Сенатор Татьяна Кусайко объяснила корреспондентке ФАН, что многое будет зависеть от того, сколько сенаторов выразят желание сделать прививку. После получения анкет в палате определятся, проводить организованное вакцинирование или рекомендовать сенаторам сделать это по месту прикрепления в поликлинике.

«Я выразила свое желание провакцинироваться, так как положительно отношусь к вакцинации, считаю, что она необходима, и делаю все прививки. Болезнь лучше предупредить, чем ее лечить. Убеждена в эффективности и безопасности отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сомнений тут нет никаких. Уверена, что многие коллеги также выразят желание пройти вакцинацию», — сказала она.

Сенатор Владимир Круглый заявил ФАН, что его фамилия стоит первой в списке записавшихся добровольцев-парламентариев. По его словам, он также уверен в российской вакцине.

«Данные клинических исследований показывают эффективность наших вакцин. Сейчас проводится исследование старшей возрастной группы, куда я вхожу, поэтому не знаю, попаду ли в число первых сенаторов, кто будет привит. Но если будет разрешено, то я привьюсь обязательно. Считаю, что вакцинация — это единственный способ предотвратить распространение дальнейшей эпидемии и победить ее во всем мире», — подчеркнул Круглый.

Он напомнил, что в России на настоящий момент зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Сыворотка «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи Минздрава России, а также препарат «ЭпиВакКорона», которую создали в центре «Вектор».

«Какую вакцину предложат сенаторам, пока неизвестно, так они могут по-разному действовать на возрастные группы. Возможно, будет выбор, так как у нас зарегистрировано уже две отечественные вакцины», — добавил он.

Сенатор Инна Святенко также подтвердила ФАН свою готовность сделать прививку от коронавируса. При этом она добавила, что перед принятием окончательного решения нужно пройти обследование.

«Мы видим, что сейчас очень напряженная эпидемиологическая ситуация, и я, безусловно, готова сделать прививку от COVID-19. Однако более точно о том, могу ли я сделать прививку, скажут исключительно врачи. Например, необходимо пройти обследование, в том числе — сдать кровь на антитела. И если никаких противопоказаний нет, то, конечно, лучше защитить свой организм и провакцинироваться от новой коронавирусной инфекции», — сказала она.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но необходимо проводить большую разъяснительную работу о ее пользе.

«Я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение: делать ему прививку или нет», — сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

Добровольцы есть и в Госдуме

Отметим, ранее в сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты испытают на себе российскую вакцину. Некоторые законодатели уже стали добровольцами по испытанию препарата.

«Со своей стороны планирую в будущем также пройти вакцинирование», — рассказал он в программе «Мнение» на телеканале «Россия 24», призвав в первую очередь защитить тех, кто в этом нуждается и по возрасту, и по заболеваниям.

Зампредседателя комитета Госдумы по науке и образованию Лариса Тутова напомнила ФАН, что в осеннее время традиционно наблюдается рост заболеваемости ОРВИ или гриппом. Но в этом году важно с особой серьезностью подойти к вопросу вакцинации, поскольку последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19 до сих пор не оценены.

«Я уже посетила одну из ростовских поликлиник и сделала прививку от гриппа. Вакцинация проводится современными проверенными препаратами, которые были разработаны по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и прошли обязательную государственную сертификацию, — сказала она. — Что касается вакцины от COVID-19, то обязательно сделаю ее, когда будут прививать депутатов Госдумы».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Он стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». В своем Telegram-канале политик опубликовал фото с объявлением на дверях в приемной, которое запрещает вход без прививки.

За руководителем последовали и его однопартийцы. Так, обе прививки от коронавируса уже сделала член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова. В беседе с ФАН она сообщила, что первую из них ей сделали 26 сентября, а вторую 17 октября.

«Я почувствовала легкое недомогание, температура не повышалась, но ощущала болезненность в месте укола, однако это длилось недолго. С учетом сложившейся ситуации я довольна, что сделала прививку. Чувствую себя хорошо, это безвредная и достаточно безобидная прививка, с учетом эпидемиологической ситуации сегодня, ее стоит сделать всем, кто заботится о своем здоровье, — сказала депутат. — Более того, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, сделавший прививку одним из первых, на своем примере показал нам всем, как легко делается эта прививка и как она необходима каждому из нас».

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов также сообщил ФАН, что сделал прививку. Те парламентарии, кто пока не вакцинировался от COVID-19, должны жестко соблюдать масочно-перчаточный режим, убежден депутат.

Он напомнил, что ранее стало известно о смерти депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева, который болел коронавирусом.

«Мы не так давно похоронили нашего коллегу — депутата, который скончался от коронавируса. Поэтому нужно проводить жесткую работу в этом направлении, учитывая, что была региональная неделя, и все депутаты возвращались в Москву из субъектов», — сказал Василий Власов.

Накануне стало известно, что участвовавший в испытании вакцины замруководителя фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг заразился коронавирусом. По его словам, он перешел на удаленную работу, чувствует себя хорошо, пока COVID-19 проходит у него бессимптомно.

«Я чувствую себя прекрасно, — заверил он ФАН. — Есть разница между тем, что у меня определили COVID-19, и тем, что я заболел. Так вот, я не болею, а коронавирус у меня есть».

По мнению Гартунга, это может быть связано с тем, что он не прививался, а участвовал в испытании вакцины, и из 40 тысяч добровольцев только 30 тысячам вводят вакцину, а остальным — плацебо.

«Поэтому вполне вероятно, что я мог оказаться среди тех 10 тысяч, которые получили плацебо. Есть у меня такое предположение. Но наверняка я этого знать не могу! Мне никто об этом не скажет», — сообщил депутат.

Напомним, в числе первых прививку «Спутник V» получила одна из дочерей президента России Владимира Путина, вице-премьер Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Хабаровского края Евгений Никонов, губернатор Курской области Роман Старовойт.