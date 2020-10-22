Гаспарян о выборах в США: «Байден в таком же овощном состоянии, как Черненко»

Историк и блогер Армен Гаспарян рассказал, что готовится «гаденько хихикать» над итогами выборов президента США в случае, если победит фактически недееспособный 77-летний Джо Байден. По мнению Гаспаряна, Байден находится в таком же «овощном состоянии», как предпоследний советский руководитель Константин Черненко.

Согласно опросам, Байден пока лидирует, однако действующий президент Дональд Трамп в состоянии сократить разрыв. Но кто бы ни сидел в Белом доме, для России ничего не изменится, уверен Армен Гаспарян, что не исключает спортивного интереса при наблюдении за решающей схваткой Трампа с Байденом.

«Кто бы ни был президентом Соединенных Штатов, как мы знаем, ничего не меняемся в ярко выраженном антироссийском векторе их внешней политики, которую условно принято называть санкционной, — отметил Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Эта политика никуда не денется. Просто призываю всех вспомнить, что наиболее жесткие санкции Россия получила в эпоху так называемого «нашего» Трампа, а вовсе не в эпоху «русофоба» [44-го президента США Барака] Обамы. Так что нам без разницы, кто там будет сидеть в Белом доме. При Байдене будет точно такая же санкционная политика. Другой вопрос, что даже советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что эта политика им самим ничего не дает. Потому что обкладывать санкциями тех, кто на это не реагирует, достаточно бессмысленная затея. Поэтому нам все это без разницы. Но США в любом случае будут проводить одну и ту же политику, неся свое так называемое «бремя белого человека». Ни о каком конструктиве по отношению к России там никто даже не заикается».

Это не исключает удовольствия от наблюдения за тем, что сейчас происходит в США, отмечает собеседник ФАН. На вопрос, за кого лично он болеет, Гаспарян ответил так:

«Для полноты ярких ощущений я буду гаденько хихикать, если они все-таки выберут «молодого перспективного» 77-летнего Байдена. Очень хочется посмотреть, как они будут это объяснять, особенно если вспомнить, как в Америке потешались над советской политикой 1980-х годов, когда у нас случилась «пятилетка пышных похорон» (так иногда называют период кончины ряда высших советских государственных и партийных деятелей, с том числе трех руководителей СССР — Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко. — Прим. ФАН). С этой точки зрения Байден находится в таком же овощном состоянии, как Черненко. Байден, правда, еще ходит, а Константин Устинович уже лежал. Но Байден точно так же пребывает без сознания».

Согласно опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пока обгоняет по популярности своего соперника — действующего президента США республиканца Дональда Трампа. Однако шансы Байдена уменьшаются не только из-за того, что он порой даже в состоянии понять, что вокруг него происходит, но и из-за скандала с его сыном. Недавно в американских СМИ появились компрометирующие материалы о Байдене-младшем, что сильно подорвало популярность кандидата-демократа среди американских избирателей. Выборы президента США 2020 состоятся 3 ноября.