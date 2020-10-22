Захарова предположила, что вторая волна COVID-19 может быть сильнее первой

Москва, 22 октября. Вторая волна коронавирусной инфекции грозит оказаться сильнее, чем первая. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, вторая волна коронавируса может быть сильнее первой. Также она добавила, что в мире уже более 40 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Также Захарова сказала, что "взрывной" рост заболеваемости COVID-19 увеличивает нагрузку на лечебные учреждения во всех государствах.



Официальный представитель МИД России посоветовала российским гражданам воздержаться от поездок за границу на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.