Лена Миро отвела два–три года браку Собчак и Богомолова

Москва, 22 октября. Известный блогер Лена Миро считает, что ведущая и светская львица Ксения Собчак разведется со своим супругом — режиссером Константином Богомоловым. В своем блоге автор объяснила, почему звездную пару не ждет ничего хорошего.

По мнению Миро, Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана, отчаявшись найти приличного мужа среди олигархов и чиновников.

"Да, не Янковский, но все же артист. Максим — это был лучший из возможных вариантов", — написала блогер.

Однако, как считает Миро, Виторган оказался не очень умным, а Собчак как раз важны интеллектуальные способности партнера, поэтому Богомолов легко смог переманить светскую львицу.

"Беда в том, что ничем хорошим это тоже не закончится. <...> У Богомолова есть один серьезнейший недостаток — в нем нет брутальности", — отметила автор блога.

Также Лена Миро вспомнила о видео, на котором дрались мужчины, похожие на Виторгана и нынешнего мужа "блондинки в шоколаде". Дело в том, что после публикации данного ролика Богомолов заявлял о своем неумении драться.

"Ксюша, возомнившая, что любит Богомолова, уже его презирает. Правда, пока не осознала этого. И драться он не умеет, и карьеру делает ему она", — подчеркнула Миро.

Блогер уверена, что рано или поздно Собчак "взбрыкнет" — это, по мнению обозревателя, лишь вопрос времени. Браку ведущей и режиссера автор блога отвела два–три года.