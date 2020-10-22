МАК приступил к расследованию крушения Robinson 44 под Вологдой

Москва, 22 октября. Экспертная группа МАК вместе с представителями правоохранительных структур изучат обломки вертолета на месте крушения Robinson 44 под Вологдой.

По данным источника ФАН в экстренных службах, эксперты МАК (Межгосударственный авиационный комитет) сегодня, 22 октября, приступили к осмотру места происшествия в районе села Бобровское Нюксенского района Вологодской области, где 20 октября потерпел крушение вертолет Robinson 44, в результате чего погибли 4 человека.

Части разрушенного вертолета, по данным издания, в процессе крушения были разбросаны, однако многие из них уже найдены. Судя по тем повреждениям, которые удастся зафиксировать на месте авиационного происшествия, будут сделаны в том числе и выводы экспертов МАК о причина крушения борта. Отмечается, что воздушное судно получило значительные повреждения.