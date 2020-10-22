Большинство россиян готовы начать новую карьеру с должности стажера

Москва, 22 октября. Большая часть россиян готова освоить новую профессию, передает сервис «Работа.ру».

Как пишут «Вести Подмосковья», 56% россиян при смене работы готовы начать карьеру с позиции стажера при условии последующего трудоустройства. Всего 5% готовы работать ради опыта. 29% не готовы к стажировкам даже при условии, что сменят профессию.

81% граждан считают, что труд стажеров должен оплачиваться. 6% считают, что работодатели должны компенсировать затраты на еду и дорогу. Еще 6% уверены, что при стажировке главное —опыт, а не деньги. 7% россиян отметили, что условия для стажеров должны определять работодатели.

Ранее были названы самые популярные вакансии для массовых работников в РФ. В топ вошли комплектовщики, укладчики, таксисты и разнорабочие.