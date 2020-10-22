Стас Костюшкин обеспокоил подписчиков фотографией в стиле Волочковой

Москва, 22 октября. Популярный российский певец и экс-солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин поразил поклонников новым фото в Instagram. 49-летний исполнитель удивил фанатов продольным шпагатом в стиле балерины Анастасии Волочковой.

По мнению Костюшкина, поклонники должны быть шокированы тем, что он сел на шпагат в своем возрасте.

"Дорогие мои, в моем возрасте очень легко сесть на шпагат — встать потом невозможно", — пошутил певец.

Глядя на фотографию, подписчики поп-исполнителя забеспокоились, что Костюшкин действительно не сможет подняться после подобных упражнений.

"Из этого положения можно сразу лечь", — предложила одна из фанаток под фото. "Если встать невозможно, кто тогда вас поднимать будет?" — поинтересовался другой пльзователь.

Также многие поклонники певца оценили его юмор и восхитились прекрасной физической формой. Ранее Стас Костюшкин продемонстрировал фанатам голый торс. Поклонники пришли в восторг от фигуры 49-летнего исполнителя.