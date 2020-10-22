Экономист объяснил, чем грозит продление «заморозки» пенсионных накоплений

Москва, 22 октября. Проект закона о «заморозке» накопительной части пенсии до конца 2023 года, одобренный Госдумой, грозит дальнейшей деградацией пенсионной системы России, заявил экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в комментарии ФАН.

В четверг стало известно, что Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий «заморозку» накопительной части пенсии еще на год. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Эту практику предлагается продлить до 2023 года.

«У меня довольно жесткая позиция по этому поводу. Я считаю, что «заморозка» никогда не была оправданной, ни при каких обстоятельствах. Потому что после этого у нас началась ползучая деградация нашей пенсионной системы, которая измеряется динамикой коэффициента замещения – соотношение средней пенсии к средней заработной плате. Мы выходили из кризиса 2008 года с коэффициентом около 40, сейчас он 30», — объяснил Масленников.

Кроме того, экономист отметил, что все современные пенсионные системы в мире «стоят на двух ногах» – на страховой пенсии и накопительной. При этом накопительная часть дает примерно половину коэффициента замещения.

«Если нет накопительной части, то пенсионная система стоит как цапля на одной ноге», — добавил эксперт.

Масленников напомнил, что ранее предлагалась идея вернуться к новой модели пенсионной накопительной системы под название «Гарантированный пенсионный план», но коронавирус сильно отодвинул эту идею. В настоящий момент трансферт из федерального бюджета в пенсионный фонд России из года в год увеличивается. Но при этом государственные пенсионные фонды работают со средствами, которые поступили до 2014 года – около 4 трлн рублей, новых поступлений нет.

«Это значит, что в экономике нет длинных денег. Для нас это приоритетные вопросы с социально-политической точки зрения и с точки зрения финансирования длинных инвестиций», — подытожил экономист.

По мнению Масленникова, вопрос восстановления накопительных пенсионных систем стоит остро. В противном случае Россия будет обречена на постоянное увеличение трансферта в ПФР и на болтание коэффициента замещения около 30 или даже его снижение.