Звезда «Содержанок» заявила о домогательствах известного режиссера

Москва, 22 октября. Актриса Александра Ребенок после окончания Театрального института имени Щукина столкнулась со сложным периодом поиска работы. В эфире YouTube-шоу на канале "Эмпатия Манучи" она рассказала, как ей сделали непристойное предложение.

Александра Ребенок рассчитывала, что после окончания именитого театрального вуза без проблем найдет работу. Однако ей пришлось пройти через множество проб и кастингов, чтобы обрести свое место. Не все из них были приятными и воодушевляющими на актерскую карьеру.

Однажды, будучи молодой выпускницей творческого вуза, Ребенок встретила на конкурсном показе режиссера, который якобы оценил ее талант. Деятель культуры предложил начинающей актрисе свою помощь. По словам гостьи YouTube-программы, ей назначили позднюю встречу в театре, чтобы посмотреть на подготовленный ей отрывок для конкурса.

"Я пришла. Конечно, я была заинтересована попасть в театр", — призналась звезда сериала "Содержанки".

Свой номер актриса так и не показала подозрительному режиссеру. В один момент мэтр упомянул в разговоре, что герой "должен хотеть" свою партнершу по сцене. После этих слов Ребенок покинула позднюю пробу в театре, почувствовав себя беспомощной. Актриса не стала называть имени режиссера из прошлого, который по ее словам пытался воспользоваться своим служебным положением.