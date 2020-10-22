Донбасс сегодня: в армии Киева бунтуют морпехи, волонтеры накачивают ВСУ наркотиками

Донбасс, 22 октября. Украинская армия размещает танки и боевые машины вблизи линии разграничения. Волонтеры поставляют в ВСУ наркотики. СБУ устанавливает слежку за мирными жителями. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Донецк, Минеральное и Ленинское обстреляны в минувшие сутки Вооруженными силами Украины с применением автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Все перечисленные населенные пункты находятся на территории Донецкой Народной Республики.

В Народной милиции ДНР со ссылкой на данные мониторинга ситуации международными наблюдателями ОБСЕ сообщили о других нарушениях украинской стороной достигнутых соглашений о перемирии. Речь идет о размещении не менее 15 танков Т-64 и шести боевых машин пехоты и бронетранспортеров украинской армии в жилых районах Лозоватского, Карловки и Курахово Донецкой области.

Защитники Луганской Народной Республики сообщают об отсутствии обстрелов своей территории со стороны ВСУ за сутки. При этом киевские силовики продолжают размещать боевую технику в границах зон безопасности и препятствовать работе ОБСЕ, создавая помехи беспилотникам средствами радиоэлектронной борьбы.

Использование РЭБ является причиной сбоев не только в работе спецтехники иностранных наблюдателей, но и сотовой связи, которой пользуется гражданское население Луганской области, отмечают в оборонном ведомстве ЛНР. Это создает опасность для местных жителей, которые в условиях эпидемии коронавируса не всегда могут дозвониться на телефоны экстренных служб.

СБУ устанавливает слежку за мирными жителями

Сбои в работе сотовых сетей — далеко не единственное неудобство, которое создают украинские «освободители» населению подконтрольных районов Донбасса. В Народной милиции ЛНР сообщают об активизации работы сотрудников Службы безопасности Украины на контрольных пунктах пересечения линии разграничения.

Украинские «чекисты» отбирают у пересекающих «ленту» жителей смартфоны и планшеты и устанавливают на них специальное программное обеспечение. Целью данных действий является установление контроля над перемещением людей и их контактами. Сотрудники СБУ заставляют мирных жителей не отключать функцию геолокации в гаджетах в течение всего периода пребывания в республиках.

Волонтеры доставляют в украинскую армию наркотики и алкоголь

Еще об одном аспекте работы СБУ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По словам офицера, в районе Троицкого Луганской области оперативниками украинской госбезопасности задержана группа волонтеров, которые под видом гуманитарной помощи поставляли в передовые части украинской армии алкоголь и наркотики.

Запрещенные вещества обнаружены во время осмотра автомобиля общественников. Спайсы и спиртные напитки волонтеры пытались провезти под видом медикаментов и медицинских средств для борьбы с коронавирусом в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Украинские бойцы пересылают оружие и наркотики по почте

О других каналах поступления наркотических веществ в армию Украины рассказали в донецком Управлении Народной милиции. По данным разведки ведомства, в Авдеевке сотрудники полиции задержали военнослужащего 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время попытки переслать по почте бывшему сослуживцу ручные осколочные гранаты РГД-5, патроны к автоматическому оружию и пистолету ТТ.

Задержанный в качестве платы за боеприпасы должен был получить в почтовом отделении наркотики, но был задержан полицейскими с участием сотрудников военной службы правопорядка.

Морпехи ВСУ отказываются выполнять боевые задачи

Ненадлежащее денежное, продовольственное и вещевое обеспечение заставляет украинских военнослужащих открыто бунтовать и отказываться от выполнения задач по предназначению, сообщает донецкая разведка. В 18-м батальоне 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ отмечается наибольшее количество недовольных, вследствие чего с личным составом подразделения провел «беседу» командир батальона Дердуга.

Во время работы офицера в батальоне им применялись как моральное давление на подчиненных, так и методы физического воздействия. После общения с командиром из подразделения сбежал старший матрос Ренькас, которого избил комбат Дердуга за угрозы обращения в военную прокуратуру по факту ненадлежащего обеспечения бойцов.