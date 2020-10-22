В ДНР связали сотрудничество Турции и Украины с подготовкой наступления

Конфликт в Нагорном Карабахе и помощь Турции Азербайджану вдохновили Украину на подготовку наступления ВСУ на территории Донбасса. Об этом в комментарии ФАН заявил военнослужащий Донецкой Народной Республики, боец первой Славянской бригады Вячеслав Дьяков с позывным «Сенсей».

Обстрел Горловки

Вооруженные силы Украины из беспилотника обстреляли окрестности Горловки, который находится под контролем ДНР. В результате обстрела сгорел дом. Об этом сообщил в четверг глава администрации города Иван Приходько.

«Предварительно, в результате обстрела с беспилотника поселка Молочный, улица Фруктовая, 30 в 04.20 (совпадает с московским временем. — Прим. ФАН) уничтожены дом, хозпостройка и деревянный навес, сена 400 тюков. Без пострадавших», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Как сообщает пресс-служба МЧС ДНР, в результате попадания взрывоопасного предмета произошло возгорание строений.

У Киева «чешутся руки»

Как отметил Вячеслав Дьяков, у Киева «чешутся руки». Кроме того, уверен боец ДНР, украинские власти сотрудничают с Турцией в военной сфере для подготовки наступления на территории Донбасса.

«Перемирие перемирием, а война по расписанию, тем более у некоторых руки чешутся. Ну а беспилотники — безнаказанный «вид спорта». Можно ли их сбить? Если везучие и меткие, да чтоб дрон пониже был, то пресс-центр НМ ДНР все покажет и расскажет. Но специального вооружения против дронов у нас нет. Готовятся ли ВСУ к наступлению в Донбассе? Если считать контакты с контрактами Украины с Турцией, то подготовка идет», — пояснил Дьяков.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«И их встреча прошла на фоне победных реляций азербайджанцев в Нагорном Карабахе под турецким руководством. Контракты напрашиваются, тем более украинский «Мотор-Сич» без заказов сидит. Турецкие беспилотники (Bayraktar TB2. — Прим. ФАН) у Украины уже есть. Киев уже наладил производство сбрасывателей бомб. Дело за малым — набрать необходимое количество БПЛА с операторами», — заключил Дьяков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.