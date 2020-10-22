В Краснодарском крае простились c бывшим мэром Ялты Иваном Имгрунтом

Ялта, 22 октября. В Белореченском районе Краснодарского края жители, представители местной и крымской администраций, друзья и близкие попрощались с бывшим главой Ялты Иваном Имгрунтом. Ялтинский руководитель администрации скончался в возрасте 59 лет 18 октября в Санкт-Петербурге от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. COVID-19 он заболел в конце сентября.

Гражданскую панихиду организовали на площади у здания райадминистрации. Территория с гробом была огорожена, пропускали всех строго только в масках и с обработанными антисептиком руками. Сам гроб был закрыт.

Похоронили Ивана Имгрунта на городском кладбище поселка Южный. Место для последнего пристанища Ивана Ивановича выбрано неслучайно — именно Белореченск стал родным городом Имгрунта. Здесь живут его родственники, друзья, многочисленные коллеги. Он посвятил много лет и сил развитию и процветанию Белореченского района. Имгрунт работал с 1992 года следователем прокуратуры, с 2000-го — главой Белореченска. В течение десяти лет с 2007 года возглавлял район. С осени 2019 года был мэром Ялты и успел стать хорошим примером успешно работающего главы города.