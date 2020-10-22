Шнуров посвятил стихи «бедствующим в Дубае» Пригожину и Валерии

Москва, 22 октября. Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров продолжает поэтические нападки на продюсера Иосифа Пригожина. Поводом для новых сатиричных строк в Instagram-блоге артиста стал отдых певицы Валерии с мужем-бизнесменом в Дубае.

Продюсер подвергся жесткой критике среди россиян и товарищей по концертному цеху из-за скандального высказывания о "страдающих финансово" артистах. Одним из самых ярких комментариев к "бедности" Пригожина и его жены Валерии стали стихи Шнурова. За предыдущие сатирические строки продюсер грозился наказать своего "обидчика", однако музыканта это не остановило.

На днях Пригожин с женой Валерией похвастались перед подписчиками поездкой в ОАЭ. Супруги сфотографировались на фоне бассейна на крыше одного из небоскребов в Дубае. Шнуров не смог оставить без внимания "скромный" отдых знаменитостей, которые недавно восстанавливались после роскошной свадьбы младшего сына Валерии.

"Прилетели, нет, не джетом.

Отдыхают, как бедняжки,

Скромненько совсем бюджетно.

Солнцу подставляя ляжки,

Шашлычки лежат на блюде,

В окнах плещутся моря.

Жалко их, конечно, людям,

Чем помочь?, - все говорят", — посвятил Шнуров свои стихи отдыху знаменитостей.

В разгар пандемии коронавируса в России Пригожин опрометчиво пожаловался на плачевное финансовое состояние звезд шоу-бизнеса. По словам музыкального продюсера, из-за отмены концертов многие артисты лишились заработка. Звезда призывал власти обратить на это внимание и "помочь" знаменитостям.