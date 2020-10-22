Выяснена настоящая эффективность масок

Токио, 22 октября. В институте медицины при Токийском университете выяснили настоящий уровень эффективности масок, передает местный телеканал NHK.

Как передает канал, ученые постарались выявить разницу шансов заразиться коронавирусом с маской и без нее. Для этого специалисты провели эксперименты на манекенах.

По итогам исследования, тканевые маски сокращают поглощение коронавируса на 17%, хирургическая маска — до 47%. Специализированный респиратор показал наибольшую эффективность — 79%.

Как отметил руководитель группы исследователей профессор Есихиро Каваока, носить маску полезно, но не нужно слишком на нее надеяться.

Ранее главный инфекционист Минздрава России посчитал ношение перчаток бессмысленным. По словам эксперта, ношение перчаток лучше заменить активным использованием антисептиков, так как вирус в основном передается воздушно-капельным путем.