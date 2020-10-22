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Ученые назвали снижающую артериальное давление диету

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Ученые назвали снижающую артериальное давление диету

Норфолк, 22 октября. Британские ученые нашли диету, снижающую уровень артериального давления, передает научный журнал Scientific Reports.

Как пишет издание, ученые проанализировали диеты 25 тысяч человек в Норфолке и сравнили с их артериальным давлением. В отличие от других исследователей, британцы опирались не на показания добровольцев, а измеряли уровень потребления флавоноидов.

Ученые выяснили, что у употреблявших большое количество флавоноидов было ниже артериальное давление, даже если до этого оно было высоким.

Флавоноиды — это микронутриенты, которые содержатся в яблоках, ягодах и чае, а также шоколаде.

Ранее скинувшая 138 килограммов женщина поделилась секретом успеха. Она советует нанять персонального тренера, отказаться от алкоголя и скорректировать рацион. Также важна сила воли и целеустремленность, считает женщина.

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