Михаил Шац заразился COVID-19

Москва, 22 октября. Российский телеведущий Михаил Шац рассказал о заражении коронавирусной инфекцией на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Instagram.

Артист отметил, что без этого заболевания его 2020 год был бы "неполным". Телеведущий поблагодарил всех медицинских работников коммунарской больницы в Москве за оказанную ему профессиональную помощь.

"Всем пис и социальная дистанция", — написал Шац под постом.

Важную информацию о порядке действий при обнаружении симптомов COVID-19 можно найти на официальном государственном портале стопкоронавирус.рф.