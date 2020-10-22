Военный эксперт рассказал, как Су-57 превзойдет американский F-35

Су-57 — многоцелевой самолет, он способен выполнять самые разные задачи, что и было продемонстрировано во время сирийской операции. Такое мнение ФАН высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, отметив, что как российский военный самолет превзойдет американский F-35.

Неприятный сюрприз для США

Новый двигатель Су-57 станет неприятным «сюрпризом» для Соединенных Штатов. Такое мнение высказали аналитики китайского издания Sohu.

«Россия не проявила слабости и довольно быстро разработала свой истребитель-невидимку Су-57. Это самый современный самолет РФ с беспрецедентной мобильностью, его можно назвать вершиной инженерной мысли российской авиации», — заявляют авторы статьи.

В Sohu обратили внимание, что российские истребители, как правило, занимают высокие строчки в профильных рейтингах. Именно модели линейки «Су» становятся одной из ключевых составляющих военной авиации России.

Опыт Сирии

Как отметил Сергей Простаков, традиционно преимущество российской техники в ее дешевизне по сравнению с теми же американскими аналогами. В случае с Су-57 можно говорить и о превосходстве по ряду важных характеристик и встроенности в отработанный во время сирийской операции механизм взаимодействия родов войск.

«Все эти качества Су-57 можно было оценить в боевых условиях в Сирии, что является важным и для его применения, и для оценки возможностей по использованию на различных театрах военных действий и последующей модернизации. Су-57 — многоцелевой самолет, и способен выполнять самые разные задачи. Существующие данные позволяют говорить о том, что российские вооруженные силы на ближайшие десятилетия получат на смену Су-27 истребитель пятого поколения, который должен стать основой отечественной боевой авиации, по многим параметрам превосходя зарубежные аналоги», — пояснил Сергей Простаков.

По словам военного эксперта, при разных подходах к авиации, ее стратегии использования сравнивать отдельные модели можно, но в конечном счете все определяют слаженность действий и выбор правильного направления развития и действия как на поле боя, так и в самом авиастроении. Американские конструкторы и военные сосредоточены на более раннем обнаружении, увеличении дистанции поражения противника и собственной незаметности. И перед любым вероятным противником стоит задача нивелировать эти преимущества или превзойти ее по этим показателям.

«В целом имеющаяся информация позволяет говорить о том, что Су-57 в рядах российских вооруженных сил — это шаг к повышению обороноспособности страны, увеличению боевых возможностей российской армии», — заключил Сергей Простаков.

Ранее в Совете Федерации прокомментировали заинтересованность Турции в российском истребителе пятого поколения Су-57. Сенатор Олег Морозов уверен, что Су-57 по боевым характеристикам превосходит американский F-35.