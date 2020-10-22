Любовь Толкалина возмутила поклонников снимком без штанов

Москва, 22 октября. Российская актриса Любовь Толкалина, которой в феврале исполнилось 42 года, опубликовала в Instagram новый откровенный снимок.

На новой фотографии в соцсети Толкалина предстала перед подписчиками возле зеркала. Для съемки актриса надела белый свитер, однако нижнюю часть тела оставила обнаженной. На фото звезда без штанов тянется к собственному отражению в поцелуе. Знаменитость сопроводила снимок философскими размышлениями на тему того, как различать правду и наваждение.

В комментариях многие подписчики порассуждали на тему, предложенную Толкалиной. Однако нашлись и те, кому очень не понравилось фото артистки.

"Так противно, маслы (тазобедренные кости. — Прим. ФАН) свои выставила. Срамота!" — возмутилась одна из подписчиц актрисы. "Уже не знает, что показать. Мы уже все посмотрели!" — написали в комментариях.

Впрочем, несмотря на критику, Толкалина намерена продолжать публиковать откровенные фото. Актриса призналась, что любит обнаженное тело. К тому же, знаменитость отметила, что много времени посвятила синхронному плаванию, и хочет показывать себя, как и любая балерина, спортсменка или модель.