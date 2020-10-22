Клинцевич раскрыл детали сотрудничества силовых ведомств Белоруссии и РФ



Сотрудничество силовых ведомств Белоруссии и России берет свои корни в самом основании Союзного государства. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель российского союза «Ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Ранее Telegram-канал «Пул первого», занимающийся освещением деятельности президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщил о его встрече с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, который прибыл в Минск для участия в коллегии КГБ Белоруссии и СВР РФ. Президент страны поблагодарил гостя из Москвы за то, что возглавляемое им ведомство на регулярной основе предоставляет белорусским коллегам важную информацию. Лукашенко отметил тревожность «обстановки, которая складывается вокруг Союзного государства» и подчеркнул важность сотрудничества разведок двух стран в это непростое время.

«Встреча Лукашенко с Нарышкиным — это сигнал для всех, кто занимается дискредитацией и дестабилизацией России, — убежден Клинцевич. — Сигнал, свидетельствующий о том, что наша страна владеет информацией о тайных замыслах коллективного Запада в отношении стран постсоветского пространства и, в частности, Белоруссии. Кроме того, важным месседжем этой встречи было то, что Россия не допустит торжества деструктивных сил на территории братской республики».

По словам руководителя российского союза «Ветеранов Афганистана», искренняя благодарность Лукашенко была обусловлена пониманием именно этого аспекта его встречи с главой СВР.

«Нарышкин является руководителем этой службы в рамках Союзного государства, — напомнил эксперт. — И белорусское руководство консультируется с ней на регулярной основе еще с 1997 года, когда Минском и Москвой было принято решение о тесном сотрудничестве между всеми силовыми ведомствами. Я могу отвечать за это, поскольку 21 год был заместителем председателя комитета парламента Союза России и Белоруссии по обороне, безопасности и противодействию коррупции — именно поэтому я все и знаю».

Собеседник ФАН также прокомментировал грядущее проведение коллегии КГБ РБ и СВР РФ — он убежден, что по ее результатам будет сделано совместное заявление.