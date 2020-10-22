Сторонники Трампа обвинили Байдена в гибели охотников на бен Ладена

Как известно, люди больше всего врут после охоты, на войне и перед выборами. Поэтому нынешняя «судьбоносная» президентская гонка в США — время самых удивительных историй. И чем ближе дата голосования, тем невероятнее становятся эти истории.

Про содержимое ноутбука Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и нынешнего кандидата в американские президенты Джо Байдена, все уже наслышаны. Но это уже не самая-пресамая cool story.

А самая-пресамая была рассказана в ходе недавней конференции (фестиваля) организации American Priority в Майами. Как вы понимаете, это американские правые националисты, сторонники Дональда Трампа. Но не просто сторонники — с ними достаточно тесно связан и поддерживает их Эрик Трамп, сын 45-го президента США. Да и создана эта структура была только в 2018 году, когда «Большой Дональд» уже являлся хозяином Овального кабинета в Белом доме и начинал готовиться ко второй президентской кампании.

Поэтому непосредственные рассказчики этой cool story: Чарльз Вудс, отец погибшего 11 сентября 2012 года в американском консульстве в Бенгази «морского котика» Тайрона Вудса, и консервативный активист Ник Ноэ (человек с таким же именем числится экспертом Century Foundation), а также их источник, который был представлен как Алан Хауэлл Паррот, мастер соколиной охоты и бывший сотрудник одной из американских разведслужб, работавший на Ближнем Востоке, — вполне могли быть ангажированы предвыборным штабом Трампа.

А теперь слушайте и не говорите, что вы не слышали.

Источник, ссылаясь на свои многочисленные связи в высших кругах нефтяных монархий Персидского залива (где соколиная охота сегодня, собственно, и культивируется — вспомним, например, похищение в 2018 году 26 членов правящей династии Катара террористами на юге Ирака во время этой королевской забавы), изложил следующее.

Уничтожение спецназом ВМС США «международного террориста номер один» Усамы бен Ладена (операция «Копье Нептуна») 2 мая 2011 года, с последующей срочной отправкой его тела на корм рыбам Индийского океана, было инсценировкой. Поэтому «морские котики» из команды SEAL Team Six, которые непосредственно принимали в ней участие, заподозрили неладное и начали высказывать свои сомнения, были уничтожены 6 августа того же года в Афганистане, где был сбит ракетой вертолет «Чинук» с 30 американскими военнослужащими на борту.

При этом талибам (члены террористической организации, запрещенной в РФ) не только была сообщена информация о времени и маршруте полета, но даже переданы «стингеры» для выполнения заказа. Подтверждающие документы якобы находились в консульстве США в Бенгази, что и стало одной из причин атаки на него со стороны исламских фундаменталистов.

Паррот в своем интервью также утверждает, что Усама бен Ладен, создатель «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), бывший агентом американских спецслужб еще со второй половины 1970-х годов и обвиненный властями США в организации атак на комплекс Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона под Вашингтоном 11 сентября 2001 года, «почти десять лет находился в Иране под домашним арестом», откуда и был доставлен в Пакистан для показательной, под видеокамеры, расправы. Но якобы хитрые персы отправили в Абботтабад не самого Усаму, а его двойника, после чего, шантажируя президента США Барака Обаму, добились подписания «атомной сделки» и размораживания своих активов. В этой связи была названа сумма в 152 млрд долл.

Поскольку Джозеф Байден, нынешний главный соперник Дональда Трампа в борьбе за Белый дом, был с 20 января 2009 года по 19 января 2017 года вице-президентом США, то вся эта cool story, конечно, бьет и по нему, и по Демократической партии, и — рикошетом, через «события 9/11» — по клану Бушей, чье влияние в кругах республиканцев становится все более обременительным для 45-го президента США.

Сразу следует сказать, что интервью Паррота вряд ли на 100% соответствует действительности. Прежде всего, это касается факта пребывания бен Ладена в Иране и связи атаки на консульство США в Бенгази с уничтожением лидера «Аль-Каиды». Кроме того, как отмечают официальные американские источники, ни один из погибших 6 августа 2011 года в Афганистане «морских котиков», согласно официальным данным, не принимал участия в операции «Копье Нептуна». Точно так же нет доказательств, подтверждающих, что Джо Байден, будучи вторым лицом американского государства, раскрыл личности членов команды SEAL Team Six и что эта утечка привела к ответным действиям против вооруженных сил США.

Однако все болевые точки американской внешней политики XXI века в этом интервью обозначены — причем в их взаимосвязи, пусть кое-где и «провисающей». Но это уже юридические и политические уловки-капканы. Таким предупредительным выстрелом команда Трампа дала понять своим оппонентам, что «патронов» в ее обойме хватит на всех и что она готова открыть огонь на поражение, включая контрольные выстрелы, немедленно — не дожидаясь итогов голосования 3 ноября.

Оппоненты «Большого Дональда», назвав интервью Паррота «самой дикой конспирологией», пока подтвердили, что этот сигнал услышан и понят, но отступать они не собираются. Тем интереснее могут оказаться ближайшие события.

1 Организация запрещена на территории РФ.