Госдума поддержала «заморозку» накопительных пенсий до конца 2023 года

Москва, 22 октября. В России могут продлить «заморозку» накопительной пенсии еще на год. Правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении, пишет ТАСС.

В тексте пояснительной записки отмечается, что это не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц». В комитете Госдумы по труду и соцполитике положительно отреагировали на инициативу.

Как пишет «ФедералПресс», реализация проекта закона приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году на 669,3 миллиарда рублей.

С 2014 года до настоящего дня из зарплат россиян 6% направляют в страховую часть пенсионной системы, то есть деньги идут на пенсионные выплаты гражданам старшего поколения, напоминает РИА 56. Срок действия нормы заканчивается в 2021 году. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году и предложил продлить меру еще на год. Нижняя палата парламента рассмотрела документ в конце сентября.

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее сообщил, что Госдума РФ примет тот вариант индексации пенсий, который требует минимальных средств из бюджета. Он пояснил, что деньги на самый дорогой вариант в 1,3 триллиона найти сложно. С точки зрения эксперта, «будет принят наименее затратный вариант».