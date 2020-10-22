Японские комментаторы считают, что Россия не отдаст Курилы

Токио, 22 октября. Японские интернет-пользователи высказались по вопросу возвращения Россией Курильских островов. Соответствующие комментарии появились под статьей издания Yahoo News Japan.

Японцы считают, что российская сторона не вернет ни один остров Токио. Кроме того, Японии, уверены пользователи, стоило бы давно понять "истинные намерения" РФ. Но во время переговоров по Курилам важен настрой народов обеих стран, считают они.

"Большинство россиян против возврата, поэтому у японцев также нет энтузиазма", – заявил читатель под ником Ryp.

Также японцы подметили, что российские власти реализуют демографическую политику и укрепляют военную мощь островов.