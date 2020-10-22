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Мишустин поддержал создание культурных центров на Дальнем Востоке

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Мишустин поддержал создание культурных центров на Дальнем Востоке

Москва, 22 октября. Культурные центры появятся на Дальнем Востоке. Об этом говорится в официальном сообщении Правительства РФ.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Кабмине пояснили, что современные центры культурного развития построят в поселках городского типа, расположенных в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

«Их строительство профинансируют из федерального бюджета», — добавили в правительстве РФ.

Отмечается, что центры культурного развития представляют собой новый формат досуговых учреждений для всей семьи, где могут «проходить выставки и кинопоказы, работать студии и кружки, выступать с гастролями артисты из других регионов страны». Главное отличие этих центров — многофункциональность и современный подход к организации пространства.

С 2021 года на строительство таких центров в малых городах РФ будут выделять субсидии из федерального бюджета.

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