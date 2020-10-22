«Не переживаю, что она сошла с ума»: друг Собчак поделился мыслями о телеведущей

Москва, 22 октября. Журналист Михаил Зыгарь рассказал о "преображении" Ксении Собчак, отношениях с ней и о том, что не переживает из-за ее психического состояния. Несмотря ни на что, писатель считает телезвезду своей подругой.

Зыгарь и Собчак познакомились в тот момент, когда журналистка работала над передачей "Собчак живьем". Коллеги вместе трудились над проектом, а телеведущая даже признавалась, что считает Зыгаря своим учителем.

Однако современную Собчак Зыгарь уже не может назвать своей последовательницей. Все дело в том, что той девушки, с которой когда-то работал журналист, уже нет. За время своей карьеры телеведущая очень сильно изменилась и на данный момент является другим человеком. Несмотря на все это, журналист сохраняет к коллеге дружеские чувства.

"Что бы я ни думал про ее творчество и как бы ни переживал по поводу того, что она сошла с ума", – объяснил Зыгарь свое отношение к звезде.

Стоит сказать, что за время пребывания в статусе теледивы образ Собчак действительно очень сильно преобразился. Изначально девушка была ведущей скандального телешоу "Дом-2", однако затем решила попробовать себя и в политике и журналистике.

Даже после многочисленных перемен Собчак любит эпатировать публику различными способами. Недавно сообщалось, что телеведущая поразила фанатов "жаркими" танцами в асимметричном платье.