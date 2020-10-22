Вдова Панина закрутила новый роман через семь лет после смерти мужа

София, 22 октября. Звезда театра Дарья Юрская в интервью "Экспресс Газете" рассказала о личной жизни овдовевшей подруги, актрисы Натальи Рогожкиной. Спустя семь лет со смерти заслуженного артиста РФ Андрея Панина ей удалось справиться с потерей.

Сыновья известного российского актера и овдовевшей Рогожкиной Александр и Петр часто бывают в гостях у семьи Юрской в Болгарии. Собеседница издания прокомментировала долгоиграющие слухи о том, что ее подруга после смерти мужа завязала роман с директором Панина — Геннадием Русиным.

По словам Юрской, овдовевшая актриса наконец обрела личное счастье после семейной трагедии. Рогожкина встречала Новый год вместе с новым мужчиной и семьей подруги. Имя избранника вдовы Панина не раскрывается. Юрская лишь уточнила, что он — не Русин.

"Но это не моя тайна, так что раскрывать ее не буду", — заявила собеседница издания.

7 марта 2013 года тело 50-летнего Панина в московской квартире обнаружил его близкий друг и директор Геннадий Русин. По факту гибели актера было возбуждено уголовное дело, началось долгое расследование. В результате следователи пришли к выводу, что Панин скончался из-за падения с собственной высоты, не найдя в его смерти состава преступления. Актер похоронен на Троекуровском кладбище.