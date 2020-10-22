Эксперт рассказал о катастрофе в экономике Украины

Москва, 22 октября. Экономический эксперт Андрей Новак прокомментировал текущее состояние экономики Украины и превращение восточноевропейской страны в «аграрную сверхдержаву». Экономическое преображение было обещано США, но вряд ли оно действительно произойдет.

На данный момент экономика Украины находится в весьма плачевном состоянии. С целью развития УССР советское руководство построило на территории созданной большевиками республики огромное количество первоклассных заводов, однако за время «независимости» Киева промышленное достояние СССР пришло в негодность.

На данный момент мало кто надеется, что Украина вновь начнет специализироваться на выпуске технологически сложных товаров. Вместо этого США предложили Киеву роль «аграрной сверхдержавы». В этой роли нет ничего постыдного, ведь в свое время даже Российская Империя зарабатывала на поставках зерна за рубеж. Однако Украина крайне далека от превращения в аграрную сверхдержаву, и, судя по всему, с каждым годом все больше отдаляется от поставленной цели.

По словам Новака, экономическая реальность Украины не может радовать. Дело в том, что в прошлом квартале ВВП страны снизилось на 11,5%. Снижение продемонстрировали почти все направления экономики, в частности, промышленность упала на 8,5%. Однако сильнее всего пострадал аграрный сектор, объем которого снизился на 13,5%.

«Грузооборот упал на 17%. Еще один показатель, который характеризует, — это капитальные вложения. Капитальные вложение не просто упали, а провал на 35%», — продолжил перечислять показатели Новак.

Судя по всему, мечта об «аграрной державе» потерпела крах, а экономика столкнулась с настоящей катастрофой. Причем шансов на кардинальный перелом ситуации в стране, судя по всему, немного.

В данном случае стоит заметить, что Киеву приходится мириться не только с экономической, но и с политической нестабильностью. Как сообщалось ранее, недавно президента Украины Владимира Зеленского обвинили в сдаче национальных интересов Украины.