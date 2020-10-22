Виторган ответил на слухи о драке с Богомоловым во время развода с Собчак

Актер Максим Виторган расстался с журналисткой Ксенией Собчак в 2019 году. В интервью для YouTube-канала "В Дебри" он прокомментировал слухи о драке с режиссером Константином Богомоловым, за которого экс-ведущая "Дома-2" вскоре вышла замуж.

В конце 2018 года замужняя Собчак стала демонстративно посещать светские мероприятия в компании Богомолова. Пресса активно обсуждала эпизоды супружеской "измены" светской львицы. В январе 2019 года СМИ распространили видео, на котором двое мужчин, похожих на Виторгана и любовника журналистки, устроили драку у одного из московских кафе.

"Я даже комментировать это не буду. Ни в какую "Кофеманию" я не ездил на встречу с Богомоловым", — ответил на слухи 48-летний актер.

По словам Виторгана, их брак с Собчак распался из-за разнящихся взглядов на жизнь. Журналистка любила появляться на шумных мероприятиях в то время, как ее бывший супруг предпочитал проводить свой досуг иначе.

Собчак и Виторган объявили об окончании совместного проживания в марте 2019 года. В сентябре журналистка вновь вышла замуж за уже представленного публике возлюбленного Константина Богомолова. С Виторганом ей удалось сохранить хорошие отношения. Воспитанием общего сына Платона экс-ведущая "Дома-2" и актер занимаются совместно. У ребенка осталась двойная фамилия.