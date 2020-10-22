Газзаев предложил выделить допсредства на реставрацию Дома народов России

Москва, 22 октября. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что на реставрацию Дома народов России следует выделить дополнительные средства из федерального бюджета на сумму не менее 61 млн рублей. Об этом депутат сообщил ФАН.

«Особую озабоченность у депутатов вызывает отсутствие средств на проведение реставрационных работ Дома народов России. Первый этап — подготовка проектно-сметной документации для реставрационных работ, не следует откладывать на неопределенное время, а начинать уже в следующем году. На это требуется не менее 61 млн рублей», — сказал он.

Законодатель напомнил, что Дом народов России был создан во исполнение поручения президента Владимира Путина. По замыслу, помещения для размещения в учреждении получат самые крупные в стране общественные организации этнокультурной направленности. При этом, по словам депутата, аварийный объект культурного наследия, который передан для этих целей, необходимо приводить в должное состояние.

«Изначально финансирование работ планировалось осуществлять по средствам федеральной адресной инвестиционной программы. Однако Минэкономразвития России не включило данное здание в федеральную адресную инвестиционную программу, поскольку ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия не относятся к расходам капитального характера», — сказал он.

По словам парламентария, думский комитет будет настаивать на выделении соответствующих средств из Резервного Фонда Правительства. Валерий Газзаев также просил коллег поддержать инициативу комитета.