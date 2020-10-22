Женщины знают немало способов избавления от нежелательных волос на лице и теле. Сегодня поговорим о шугаринге и узнаем у косметолога Дианы Сагидовой, возможно ли провести процедуру в домашних условиях.

Что такое шугаринг?

Все знают, что густые и красивые волосы — предмет особой гордости их обладательницы, если только речь не идет о растительности на теле. Ногам, рукам, подмышкам и зоне бикини лишние волоски совсем ни к чему, и женщины идут на всяческие ухищрения (порой весьма дорогостоящие и болезненные), чтобы от них избавиться. В ход идут как домашние методы вроде эпиляторов, бритв, кремов для депиляции и восковых полосок, так и салонные процедуры, имеющие разную эффективность и, соответственно, стоимость.

Существуют такие способы избавления от нежелательных волос, которые хорошо работают как в руках профессионала, так и в собственной ванной. Косметолог Диана Сагидова рассказала Федеральному агентству новостей об особенностях шугаринга, его достоинствах и техниках, применяемых мастерами, а также объяснила, как правильно делать его самой, даже если вы новичок в этом деле.

Сам термин «шугаринг» происходит от английского слова sugar («сахар»). По своему составу и структуре это средство представляет собой сладкую карамельную пасту. На рынке она представлена в двух видах: субстанция разной плотности, упакованная в банку, и в формате картриджей для обработки рук и ног.

Как делают шугаринг в салоне?

В салоне процедуру депиляции проводит косметолог либо мастер по депиляции.

Наш эксперт объясняет, как правильно сделать зоны подмышек и глубокого бикини:

— перед началом процедуры специалист тщательно моет руки с мылом и надевает одноразовые перчатки;

— выбранный участок обрабатывается специальным лосьоном перед депиляцией, затем наносится тальк;

— шпателем из баночки достается нужное количество сахарной пасты. Диана уточняет, что существует две основные техники шугаринга: процедуру можно делать специальной лопаточкой или мануально, то есть руками. Выбор методики зависит от обрабатываемой поверхности.

— в обязательном порядке мастер одной рукой контролирует натяжение кожи, а второй плавными движениями наносит карамельную пасту по направлению против роста волос (от тепла кожи клиента и рук косметолога состав хорошо распределяется, обволакивая каждый волосок), после чего резким отрывом по той же траектории снимает пасту по росту волос.

По окончании манипуляции кожу необходимо успокоить. Для этого используются мусс и сливки после депиляции. Впрочем, Диана Сагидова говорит, что в этом нет особой необходимости, поскольку, если работу выполняет профессионал, кожа не будет раздражена.

«По большому счету вся уходовая косметика для депиляции — всего лишь маркетинговый ход. Максимум, что можно от нее ожидать, — легкое облегчение болевых ощущений, если нанести мусс или сливки с ментолом», — объясняет косметолог.

Шугаринг в домашних условиях: рецепт сахарной пасты и пошаговая инструкция для начинающих

Составы для шугаринга производятся только из натуральных компонентов, в связи с чем процедура практически не имеет противопоказаний и вполне может быть проведена дома самостоятельно. Однако мастер рекомендует экспериментировать только на хорошо видимых и менее чувствительных зонах рук и ног.

Нежные и труднодоступные области подмышек и бикини Диана Сагидова все же настоятельно рекомендует доверить специалистам в косметологическом кабинете, так как в этом случае самодеятельность может навредить — неосторожные движения непрофессионала могут как минимум привести к раздражению или даже сорвать кожу и вызвать образование гематом, не говоря уже о том, что достигнуть нужного эстетического эффекта самостоятельно представляется крайне затруднительной задачей.

Как правило, повторять процедуру необходимо раз в 3-4 недели. За это время волоски успевают отрасти до оптимальной для захвата длины в 3 мм.

В отличие от различных депиляционных кремов, карамельная паста совершенно безвредна и практически никогда не вызывает аллергических реакций, поэтому никаких предварительных тестов проводить не требуется. Главное, чтобы состав не был слишком горячим. Тем, кто делает шугаринг первый раз, наш эксперт всегда советует обязательно проверять температуру сахара или воска на маленьком участке кожи руки перед нанесением на большие зоны на теле, чтобы не допустить ожога.

В магазинах парфюмерии и косметики продаются готовые смеси и приспособления для шугаринга. В домашних условиях, равно как и в салоне красоты, также можно сделать депиляцию как в картриджах с удобным роликом для равномерного нанесения, так и приготовленной сахарной пастой.

Диана Сагидова: «Если нет специального воскоплава, готовый продукт можно довести до нужной консистенции, разогрев в микроволновке минуту или две в зависимости от мощности прибора».

Если есть время и желание знать наверняка, из чего приготовлена паста для шугаринга, можно сварить ее самостоятельно из простых и доступных ингредиентов по рецепту нашего эксперта.

Нам понадобятся 1 кг сахарного песка, 7 ст. л. лимонного сока и 8 ст. л. воды. Косметолог советует именно выжать сок из свежего лимона, а не покупать лимонную кислоту в магазине.

Итак, в кастрюлю с толстым дном подходящего объема засыпаем сахарный песок, затем добавляем лимонный сок, воду и ставим емкость на огонь. При постоянном помешивании песок будет постепенно плавиться и станет жидким. Как только паста начнет менять цвет из светлого в темный, варим еще пару минут и выключаем плиту. Полученный сироп переливаем в заранее подготовленный плотный пластиковый контейнер и оставляем остывать (паста дойдет до нужной консистенции уже в лотке). В общей сложности паста готовится примерно минут десять. Окончательное время приготовления, конечно, зависит от типа плиты (газовая, электрическая, индукционная), ориентироваться нужно на цвет — оттенок должен быть коричневатым, карамельным.

Совет от профессионала: «Кожу обязательно нужно скрабировать два раза в неделю. Это облегчит и ускорит работу мастера, так как вросшие волоски, если таковые есть на теле, будут приподниматься».

Шугаринг для начинающих пошагово:

Перед процедурой рекомендуется как следует распарить кожу, полежав в теплой ванне или приняв горячий душ. Увлажнять кожу после водных процедур не нужно! Различные масла, кремы и лосьоны забьют поры и только усложнят процесс. Нужную зону желательно обработать антисептическим раствором, хлоргексидином или самой обычной перекисью водорода, после чего припудрить присыпкой, чтобы паста лучше держалась и захватывала волоски. Сахарную пасту наносим против роста волос картриджем или просто рукой. Приклеиваем бандажную полоску и резко удаляем ее по росту волос, чтобы избежать появления кровоподтеков. Повторяем на других участках. Повторно одно и то же место обрабатывать нежелательно. Если остались волоски, их лучше всего убрать пинцетом. Если решитесь на шугаринг глубокого бикини, правильно будет двигаться в направлении от низа живота к ягодицам, действуя при этом максимально аккуратно и придерживая нежную кожу пальцами свободной руки. Сахарную эпиляцию в чувствительной зоне подмышек нужно проводить с особой осторожностью. По возможности лучше обойтись одной полоской, чтобы меньше травмировать эту область. По окончании процедуры остатки пасты смывают теплой водой без использования мыла, осторожно вытирают кожу полотенцем и наносят успокаивающий крем нежирной консистенции.

Если сравнивать шугаринг с удалением нежелательных волос при помощи воска, Диана Сагидова отдает предпочтение первому методу, поскольку карамель меньше обламывает волоски, но подчеркивает, что здесь все сугубо индивидуально и нужно пробовать, чтобы понять, какой способ подойдет именно вам, поскольку есть женщины, которые отдают предпочтение именно воску.

Как бы там ни было, для достижения идеальной гладкости лучше будет все-таки обратиться за помощью к профессионалам своего дела.