Харламов рассказал, что останавливало его от разрыва с Асмус

Москва, 22 октября. Юморист Гарик Харламов во время записи подкаста впервые подробно рассказал о том, как произошло расставание с актрисой Кристиной Асмус.

Шоумен объяснил, что не было какого-то конкретного случая, который бы подтолкнул его к уходу из семьи. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

На протяжении достаточно долгого времени казалось, что Харламов и Асмус являются счастливой и надежной супружеской парой. Однако затем разгорелся скандал, связанный с откровенными сценами в фильме «Текст», в котором снималась актриса. А не так давно юморист признался в социальных сетях, что его отношения с супругой подошли к концу.

По словам Харламова, не было какого-то одного инцидента, который бы стал главной причиной расставания. К разводу знаменитости шли достаточно долго, постепенно привыкая к мысли о расставании.

«Со временем чувства ослабели, и это было обоюдным. У меня был свой мир, а у нее — кардинально другой», — объяснил сложившуюся ситуацию юморист.

По словам телезвезды, общих тем для разговоров с супругой становилось все меньше. К Харламову и Асмус постепенно приходило понимание того, что они совершенно разные люди, и в конце концов все закончилось расставанием.

По словам юмориста, он очень боялся травмировать дочь, поэтому не решался уйти из семьи. Дело в том, что отец Харламова оставил жену и сына, и шоумен не хотел идти по его пути. Во время подкаста комик признался, что этот фактор очень долго останавливал его от окончательного и радикального разрыва с актрисой.

Также Харламов признался, что его дочь до сих пор не в курсе о том, что родители расстались. При ребенке бывшие возлюбленные ведут себя так же, как и раньше, и не втягивают Анастасию в «семейные разборки».

Однако каждый из родителей девочки теперь идет своим путем. Асмус продолжает актерскую карьеру и недавно рассказала, почему не планирует сниматься в порно.