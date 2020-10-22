Несколько туристов утонуло на курортах Аланьи

Аланья, 22 октября. Двое туристов утонули на отдыхе в Турции за один день. Об этом пишут журналисты информационного издания DHA.

В Аланье 56-летний мужчина по имени Фетит Т. спас свою дочь ценой собственной жизни. В его легкие попало большое количество воды, пока он плыл к тонущей девочке. Отдыхающие на пляже вызвали скорую помощь, когда заметили признаки недомогания у туриста. Он был госпитализирован в местную больницу, однако, несмотря на усилия медиков, скончался. Здоровью девочки в настоящее время ничего не угрожает.

Еще одной жертвой сухого утопления оказался 72-летний путешественник из Румынии Стефан С. Спасателям удалось вытащить мужчину из воды, после чего его госпитализировали в местную частную клинику. Реанимировать иностранца врачам не удалось.

Федеральное агентство новостей (ФАН) уже сообщало о подобных случаях. Так, например, 60-летний путешественник из Германии Ханс Ф. скончался в отделении интенсивной терапии в Кушадасы. Местные врачи пытались реанимировать мужчину после того, как его спасли от утопления отдыхающие. Еще один инцидент произошел на пляже в Кандыре. Молодая женщина находилась с двумя детьми в воде — опасные игры закончились трагедией. Мать и один из малышей погибли.