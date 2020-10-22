Красивые, ухоженные ножки придают уверенность и позволяют чувствовать себя комфортно. Причем не только летом. Педикюр в домашних условиях помогает поддерживать здоровье стоп круглый год.

Как правильно его делать? Какой техникой руководствуются профессионалы? Нужно ли использовать аппарат для педикюра в домашних условиях и какой выбрать? На эти вопросы журналисту ФАН ответила эксперт по здоровью ногтей, подолог, владелица одного из салонов ногтевого сервиса сети Wax&Nails Анна Шевчук.

Назначение педикюра

Педикюром называют технику ухода за стопами, которая позволяет поддерживать их здоровыми. Часто назначение процедуры искажают. Многие женщины считают, что педикюр должен ограничиваться только окрашиванием ногтей, но это не так.

Перед мастером стоят не только эстетические задачи, хотя и они, безусловно, важны. Процедура должна решать сразу несколько вопросов:

удаление огрубевшей, ороговевшей кожи;

защита стоп от появления трещин и ран;

контроль возникновения мозолей и натоптышей, их своевременное удаление;

контроль роста ногтей и профилактика их врастания.

При развитии проблем со стопами возникают болезненные, дискомфортные ощущения. Трещины на пятках вызывают боль при ходьбе, а их заживление происходит очень долго, так как поврежденная область испытывает постоянное давление. Врастание ногтей не менее болезненно, часто оборачивается воспалительными процессами, развитием нагноений. С такими проблемами обращаются к подологам — специалистам по медицинскому педикюру, а в особенно запущенных случаях — к хирургам.

Но если регулярно и правильно делать педикюр в домашних условиях, этих проблем можно избежать. А красота ногтей, их эффектный или оригинальный дизайн станут правильным дополнением к здоровью стоп.

Как часто делать педикюр

Другое заблуждение заключается в том, что процедуру нужно делать только летом. А в зимнее время на ней можно «сэкономить», так как ноги все равно никто не видит. По словам Анны Шевчук, это мнение может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

«Педикюр нужно делать в любое время года, — уточняет эксперт. — На наших ножках, независимо от того, ходим ли мы босиком или в закрытой обуви, постоянно появляется ороговевший слой. И его нужно обязательно и регулярно снимать. Если этого не делать, будут появляться натоптыши. А они станут трескаться и причинять боль. Обычно это происходит летом, когда мы ходим в открытой обуви. Но и зимой проблема не менее актуальна. Из-за работы отопительной системы воздух в помещениях становится сухим, кожа интенсивно сохнет. Поэтому трещины на пятках часто появляются именно зимой, с началом отопительного сезона. А педикюр поможет предотвратить их возникновение».

Рекомендованная периодичность выполнения процедуры — один раз в 28 дней. В некоторых случаях она может требоваться чаще. Например, у людей с обменными заболеваниями интенсивность появления огрубевшей кожи выше, и педикюр требуется выполнять каждые три недели.

Эксперт рекомендует почаще ухаживать за стопами людям, страдающим сахарным диабетом. Из-за особенностей обменных процессов и нарушения кровообращения при этом заболевании ноги особенно подвержены появлению ран и травмам. Уделять внимание ножкам нужно и тем, у кого есть лишний вес. Избыточное давление на стопы формирует участки интенсивного огрубения кожи. И на этих участках риск появления трещин увеличивается.

Регулярность определяется и скоростью роста ногтей, которая не всегда совпадает с образованием ороговевшего слоя на пятках. Ногти растут быстрее летом, а зимой скорость их отрастания снижается. Поэтому и обращаться к мастеру можно чуть реже. А вот некачественная обувь или модели, которые не подходят по размеру, высоте подъема, способны причинять не только дискомфорт при ходьбе, но и приводят к нарушению здоровья стоп.

«При отсутствии хорошей обуви ноги серьезно страдают, — уточняет Анна Шевчук. — Образуются болезненные мозоли. И самостоятельно справиться с ними в домашних условиях невозможно. Нужно только обращаться в салон, к мастеру-подологу».

Если же сделать регулярный уход за ногами повседневной привычкой, частоту визитов к профессионалу можно сократить. Домашние процедуры помогут поддерживать здоровье стоп, их красоту и ухоженный вид.

Педикюр в домашних условиях пошагово для начинающих

Если раньше вы никогда не делали педикюр самостоятельно, руководствуйтесь этой техникой для начинающих.

Оцените длину ногтей. Несмотря на то, что при выполнении педикюра ноги принято замачивать, обработку ногтей нужно выполнять «на сухую». Так их удастся аккуратно подстричь и придать требуемую форму. Если на ногти нанесен лак, его предварительно следует снять, а уже потом выполнять обработку. Подстригите ногти. Для этого используйте кусачки. «Откусывать» ногти нужно в два-три подхода, ни в коем случае не пытаясь убрать всю длину в один срез. В этом случае ноготь может выгнуться в обратную сторону и треснуть по центру. Если это произойдет, он будет выглядеть поврежденным, неаккуратным, да и дискомфортные ощущения доставит. Форма среза тоже имеет значение.

«Никогда не закругляйте ногти на ногах, — советует Анна Шевчук. — Это приводит к тому, что ногти начинают расти неправильно и врастают в кожу. Особенно часто это происходит у людей с высокими подушечками пальцев. Врастание ногтей болезненно, оно может оборачиваться воспалительными процессами, кровоточением. Чтобы этого избежать, срезайте ноготь только по прямой линии. А затем слегка подпилите по краям, придав форму мягкого квадрата».

Замочите ножки. Для этого нужно налить в таз или ванночку хорошо теплую воду. Можно добавить туда соль для ванн или камешки, и тогда распаривание превратится в особенно приятную процедуру с легким массажем. Время распаривания выбирайте в зависимости от состояния стоп. Если вы давно не занимались ногами, увеличьте продолжительность до 10–15 минут. За это время ороговевший слой размякнет, разрыхлится, и его можно будет легко убрать пилкой. Если вы регулярно обрабатываете стопы, достаточно будет пяти-семи минут в теплой воде, чтобы подготовить ножки к дальнейшему уходу. Обработайте пятки и огрубевшие участки пилкой. Используйте двухстороннюю с разной степенью абразивности. Сначала пройдитесь грубой теркой, чтобы снять основную часть ороговевшего слоя. А затем отшлифуйте обработанные участки мягкой шлифовкой. Обработайте кутикулу. Аккуратно отодвиньте ее деревянной палочкой и уберите лишнее маникюрными ножницами и щипцами.

«Работа с кутикулой во многом отличает домашний педикюр от профессионального в салоне, — уточняет Анна Шевчук. — Кутикула на ногах тонкая, ее легко повредить и нанести себе травму. Далеко не каждая женщина, особенно старшего возраста, способна согнуться или поднять ногу так, чтобы было удобно работать с кутикулой. Нужно хорошо видеть обрабатываемый участок. Иначе и ножки будут выглядеть неаккуратно, и после процедуры останутся неприятные, болезненные ощущения».

Как самой себе сделать педикюр без ошибок

Вот еще несколько профессиональных советов от подолога по выполнению домашнего педикюра.

Не используйте аппарат. Для работы с ним нужны навыки, а если попытаться обработать стопу или ноготь без опыта и понимания техники, можно нанести себе травму. Аппаратный педикюр выполняют металлическими фрезами, которые быстро вращаются. Нужно контролировать скорость вращения, силу нажатия. Неаккуратным движением фрезой можно нарушить целостность ногтевой пластины, подорвать ее боковую часть или «корень». И тогда восстанавливать поврежденный ноготь придется несколько месяцев. Не пытайтесь убрать побольше. Если вы долгое время не занимались своими пяточками, первый педикюр после перерыва должен быть щадящим. Пройдитесь пилкой легко, удаляя лишь самый верхний загрубевший слой. Не пытайтесь счистить ороговевшую ткань лезвием или тереть слишком интенсивно, чтобы получить розовые пяточки младенца. Дело в том, что кожа ног привыкает к определенным условиям. Если ее длительное время покрывает «огрубевшая броня», она становится тонкой и нежной. И если эту «броню» в один момент счистить, кожа обязательно лопнет. И страдать от болезненной трещины придется несколько недель. Снимайте ороговевший слой постепенно, в ходе двух-трех процедур. Так вы приучите свои ножки к новым «условиям» и не получите неприятных последствий. Правильно оценивайте состояние ног. У некоторых людей от природы толстая ногтевая пластина. Часто она утолщается с возрастом, и отрезать кончик сухого ногтя щипцами становится почти невозможно. В этом случае предварительно ножки нужно замочить, а уже потом работать с ногтями. Не обрезайте ногти слишком коротко. Как правило, низкое обрезание ногтевой пластины приводит к ее врастанию, появлению очагов воспалений на стыке с подушечками пальцев. Как бы вам ни хотелось возвращаться к педикюру как можно реже, оставляйте небольшой кончик ногтя на каждом пальце. Одного-двух миллиметров будет достаточно.

Если у вас нет проблем со стопами, регулярные уходовые процедуры в домашних условиях позволят поддерживать их красоту и здоровье. Но если у вас есть мозоли, быстро образуются натоптыши, появились болезненные трещины, без профессионального ухода не обойтись. В этом случае к профессионалу нужно обращаться по мере необходимости, а между визитами в салон ухаживать за ножками дома самостоятельно.

Правильный домашний уход

«За ногами в домашних условиях ухаживать нужно, — комментирует Анна Шевчук. — И зимой, и летом кожа быстро сохнет, а потому может грубеть и нарастать. Не стоит дожидаться, пока стопы станут грубыми и зарастут, и только потом идти в салон. Если поддерживать их состояние в домашних условиях, и ножки будут аккуратными, и болезненные ощущения возникать не будут».

Эксперт советует два раза в неделю очищать стопы пилкой для ног. Делать это лучше после душа или ванны, когда кожа распарена и ороговевший слой легко удалится. Сначала нужно потереть ножки жесткой стороной терки, а затем пройтись мягкой. После такой обработки не останется шероховатых участков, а пяточки станут гладкими и нежными.

Затем нужно нанести увлажняющий или питательный крем. Такой уход следует выполнять круглый год. Можно использовать как обычную пилку, так и электрическую, которая помогает сохранять пятки в идеальном состоянии между профессиональными педикюрами. Но полагаться на новомодные девайсы вовсе не обязательно. Обычная терка для ног не хуже справляется с этой задачей, а стоит в разы дешевле.