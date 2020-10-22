«Гоблин» объяснил, как реагировать РФ в случае победы Байдена на выборах

Президентские выборы в США пройдут уже менее чем через две недели: 3 ноября. По опросам общественного мнения пока фиксируется преимущество кандидата от Демократической партии — 77-летнего Джо Байдена, который опережает по популярности действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Как известно, от американских выборов трясет не только сами Соединенные Штаты — заодно потряхивает и весь мир. ФАН решил поинтересоваться у писателя и блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, как России следует реагировать в случае, если Байден все-таки победит Трампа и власть в США этой осенью сменится.

«Ну это же данность: сейчас так, станет эдак, по большому счету — какая разница, — отметил «Гоблин» Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Как реагировать? Ничего хорошего в любом случае ждать не стоит: внешняя политика США от смены президентов никогда не меняется. Мы для них — потенциальный противник. Поэтому они так и будут продолжать свою деятельность по организации цветных революций вокруг России, подкармливать ручную оппозицию внутри страны в лице Леши Навального и прочее, и прочее. Ничего не изменится. Внешняя политика США, несмотря на все сказки про демократию, не меняется никогда, а в отношении нас — тем более».

Ответ России может быть только один — стать сильнее Соединенных Штатов во всех областях, отметил собеседник ФАН.

«Отвечать можно единственным способом: США, да и любая страна, считаются только с теми, с кем вынуждены считаться. Кто, первое: до зубов вооружен. Это раз. И второе: кто экономически могуч. Вот с такими странами они будут считаться. А если ты не вооружен и слаб, тебя просто раздавят», — говорит блогер.

На вопрос, за кого из кандидатов он болеет, «Гоблин» Пучков ответил так:

«За Трампа, он смешной. А Байден — старый маразматик и жулик, да и сын у него вор. Нет, мы таких не любим».

На вопрос, почему же Трамп кажется ему смешным, блогер ответил:

«Ну, если вы знаете английский язык, могли заметить: он очень смешно выступает, острит, всем клички раздает, его весело смотреть и слушать. А Байден — старый маразматик, вот и все. Вы же помните, как американцы смеялись над советскими вождями: мол и [Леонид] Брежнев престарелый, и [Юрий] Андропов — дескать, понабрали маразматиков. Ну, теперь на себя посмотрите: как у вас там молодежь заправляет — раньше 70 лет не подходи вообще».

Отметим, несмотря на то, что опросы дают преимущество Джо Байдену, в последнее время шансы кандидата от демократов заметно ухудшились в связи со скандалом из-за его сына, уличенного в неблаговидном поведении. По мнению экспертов, в связи с этим руководство Демократической партии заранее пытается «подстелить соломки» на случай возможного поражения и уже ищет виноватых — как среди своих сторонников, так и на стороне.