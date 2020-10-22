Ефремов отказался от услуг нового адвоката

Москва, 22 октября. Актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, который вел переговоры о примирении с потерпевшими. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Я отказываюсь от услуг адвоката Алешкина», — приводит слова Ефремова агентство.

Суд удовлетворил ходатайство актера. Ранее адвокат близких погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский сообщал, что Алешкин вел с ним переговоры о примирении сторон.

Напомним, 20 октября Мосгорсуд начал рассматривать жалобу адвокатов Ефремова на приговор артиста. Заседание перенесли на 22 октября, чтобы дать возможность актеру выплатить компенсацию трем потерпевшим.

Ранее жалобу на приговор подавали адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, от услуг которых Ефремов тоже уже отказался. В четверг они должны были прийти в суд для снятия их жалобы с рассмотрения, но на заседание не явились.

Вечером 8 июня внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автомобиль Захарова, который после аварии скончался в больнице от полученных травм. Суд признал актера виновным в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Ефремов пытается обжаловать это решение.