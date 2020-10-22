Экономист объяснил, почему Россия не пойдет по пути жестких ограничений

Из-за пандемии рецессия ждет все ведущие экономики, но пока у России лучший результат после Китая. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Ограничений не будет

Руководство страны пока не рассматривает введение жестких ограничений на фоне пандемии COVID-19. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Об этом Путин сообщил после выступления основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, который попросил не допускать закрытия производства. Бизнесмен утверждает, что существует непростая задача соблюдения баланса: с одной стороны — сохранить жизни граждан, с другой — не лишать их возможности заработка.

В свою очередь российский лидер призвал предпринимателей следить за соблюдением правил в период пандемии коронавируса на предприятиях.

«Нужно строго следить за соблюдением на ваших предприятиях тех правил, которые предлагаются специалистами: врачами, медиками, санитарными врачами», — отметил Путин.

Без паники

По мнению Александра Разуваева, самое страшное, что может быть, — «это бес, демон паники». Из-за пандемии рецессия ждет все ведущие экономики. Пока у России лучший результат после Китая, по итогам года спад составит 3–4%. Однако реально он меньше, так как часть экономики ушла в «тень».

«На докризисный уровень экономика должна выйти в третьем квартале 2021 года. Котировки акций на привычных уровнях, рубль немного подешевел из-за значительного бюджетного дефицита. Надо понимать, что Россия столкнулась сразу с двумя вызовами. Рост расходов на здравоохранение и падение цен на нефть, которое наложилось на физическое сокращение экспорта в рамках соглашения ОПЕК+», — пояснил Александр Разуваев.

По словам эксперта, экономика страны — это очень важно. Новые карантинные ограничения и, как следствие, безработица и сокращение зарплат принесут людям больше вреда, чем пандемия коронавируса.

«При этом Россия готова сегодня к вызовам намного лучше, чем весной. Появились лекарства и вакцина. Владимир Путин абсолютно прав. И в текущей ситуации главное избежать паники. Текущая ситуация также показывает, что советская система здравоохранения была не такой плохой, как ее было принято ругать. Частично надо возвращаться к советскому опыту», — заключил Александр Разуваев.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года на фоне все еще непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.